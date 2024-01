VÍDEO | Un senglar es passeja de matinada pels carrers de Sabadell

Els senglars han esdevingut visitants habituals dels carrers de Sabadell. Les escenes amb aquests animals voltant per la via pública en diferents indrets de la ciutat està sent cada vegada més freqüent, despertant la sorpresa dels veïns que les contemplen i immortalitzen. Una d’aquestes situacions s’ha viscut aquesta setmana a Campoamor.

Tal com mostra aquest vídeo publicat a les xarxes socials, un exemplar de porc senglar va passejar de matinada per la vorera d’un dels carrers del barri. L’estampa va tenir lloc passades les 3 de la nit, repetint imatges que han despertat les queixes de la ciutadania. Fa unes setmanes, l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac va publicar un vídeo a xarxes per queixar-se de la presència dels animals i les destrosses que causen a la zona.