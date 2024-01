FOTOS | Educació presenta a l’Institut Arraona, en barracons, com serà el nou edifici

Representants dels Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d’Educació han presentat aquest dijous la comunitat educativa de l’Institut Arraona, al barri de Can Llong, alguns dels detalls del futur edifici que ha d’acollir els alumnes del centre. Està previst que aquesta nova construcció tingui capacitat per acollir cinc línies d’ESO i tres de batxillerat; a més d’incloure les aportacions i necessitats que famílies i treballadors de l’escola han fet saber, detalla Educació. El projecte, encara sense data específica d’inici, compta amb una inversió de 10 milions d’euros.

Més de 10 anys en barracons

És dilatada la història de barracons que arrossega el barri de Can Llong. L’AFA de l’institut lamenta que el centre educatiu ja fa deu anys que opera amb barracons escolars i diverses promocions senceres d’alumnes han començat i acabat els seus estudis en mòduls prefabricats. Segons l’Associació de Famílies d’Alumnes –tal com se’ls va explicar a la darrera reunió amb Educació–, l’edifici no estarà acabat fins a l’abril o el maig de 2026.