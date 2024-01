Pujada de preus a la zona blava: quant costa aparcar a Sabadell?

L’entrada al 2024 ha arribat acompanyada de la pujada en els impostos i les taxes municipals anunciada fa uns mesos a Sabadell. Més enllà de l’IBI o la taxa de residus, l’impacte es percebrà també en altres àmbits quotidians, que afectaran directament la butxaca dels sabadellencs. Un d’aquests és el sistema de tarifes de la zona blava.

Així, aparcar a les més de 1.500 places de zona blava a la ciutat és des de fa uns dies més car. La taxa genèrica d’estacionament ha passat de tenir un cost d’1,51 euros per hora l’any passat, als 1,74 euros que caldrà pagar ara per cada 60 minuts. Com la resta de taxes, l’increment és d’un 15%.

El temps màxim d’estacionament continuarà sent de 90 minuts, a partir dels quals caldrà renovar el tiquet amb un nou import. Així, per exemple, aparcar durant dues hores a un aparcament de zona blava de Sabadell tindrà ara un cost de 3,48 euros, mentre que el 2023 la despesa era de 3,02 euros.

Excepcions

Queden exempts de pagament els vehicles autotaxis quan el conductor hi sigui present; els vehicles en servei oficial, degudament identificats i en el moment de la prestació del servei; els vehicles destinats a l’assistència sanitària de la Seguretat Social o la Creu Roja i les ambulàncies que es trobin prestant servei; els vehicles proveïts en lloc visible de la corresponent targeta d’aparcament per a vehicles de persones amb disminució; i els vehicles amb targeta facilitada o autoritzada per l’Ajuntament, amb unes dates i horaris senyalitzats.

La pujada tarifària arriba acompanyada també d’un canvi que afectarà específicament els conductors de vehicles elèctrics, híbrids i endollables. Aquest any, els cotxes amb etiqueta zero i eco també hauran de pagar el tiquet i deixaran de gaudir de la bonificació que fins ara tenien.