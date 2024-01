La selecció espanyola masculina, amb tres de l’Astralpool, lluitarà per l’or europeu

La selecció espanyola masculina de waterpolo competirà per l’or continental a la gran final de l’Europeu de Croàcia. De la mateixa manera que amb el femení, el rival serà l’amfitrió de la competició aquest dimarts a les 20:15. Amb tres waterpolistes de l’Astralpool CN Sabadell, Edu Lorrio, Alberto Barroso i Blai Mallarach, i el sabadellenc Sergi Cabanas, buscaran un nou èxit internacional per al combinat estatal. De retruc, en cas de vèncer, l’equip de David Martín certificaria la seva presència als Jocs Olímpics de París.

A les semifinals, Espanya va superar a Itàlia en un partit molt solvent i treballat (7-4). El combinat estatal va controlar el marcador des de l’inici amb una gran actuació defensiva i del porter, Unai Aguirre. Els italians només van anotar un gol fins al darrer període on es va arribar amb l’enfrontament gairebé resolt (5 a 1). Blai Mallarach va contribuir al triomf amb un gol, Edu Lorrio no va participar i Barroso va ser un dels desconvocats.

La Montenegro de Kosta Averka i Stefan Vidovic, per la seva banda, es jugarà dimarts el cinquè lloc davant la selecció grega després de superar Romania (11-18) amb dos gols de cadascun dels waterpolistes de l’Astralpool. El conjunt balcànic va caure eliminat als quarts davant el combinat italià. Els altres dos jugadors del Club, Fynn Schutze (Alemanya) i Guus Van Ijperen (Països Baixos), es veuran les cares al partit per l’onzè lloc.