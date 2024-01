FOTOS | El pavelló dels Merinals, previst per a l’estiu

Diferents entitats esportives han pogut visitar aquest dilluns les obres de construcció del pavelló dels Merinals, que es preveu que estiguin enllestides a l’estiu, tal com va anunciar des del centre de la futura pista l’alcaldessa, Marta Farrés. Haurà costat uns 6,8 milions d’euros, una de les principals inversions dels dos mandats de la sabadellenca.

Hi havia expectació per conèixer com seran les futures instal·lacions de l’oficialment denominat Pavelló de l’Oest, que es convertirà en el principal equipament esportiu de la zona amb una pista interior de parquet de 3.000 metres quadrats i una altra, exterior, de caire poliesportiu. Farrés ha afirmat que “l’obra ja està un 70% executada” i això vol dir que l’estructura del pavelló està feta, però queda acabar les instal·lacions i aspectes com els vestuaris i el bar, que tindrà un accés independent i vista panoràmica del pavelló, que al seu torn tindrà grades a una banda amb capacitat per a unes 300 persones assegudes. “Esperem que el pavelló pugui entrar en funcionament abans de l’estiu”, ha dit Farrés. És el primer equipament municipal fet, en part, amb fusta sostenible, també tindrà plaques solars i calderes de pellets de fusta, per la qual cosa es s’obté una alta eficiència energètica.

Des de la regidoria d’Esports es gestionaran les peticions de les entitats, com clubs de futbol sala, però també d’altres disciplines com patinatge, gimnàstica rítmica i bàsquet, per exemple. Farrés ha destacat que, si bé la pista central del pavelló es podrà dividir en tres pistes alhora com ja passa en altres pavellons, aquest és especialment espaiós i s’ha deixat més marge de l’habitual de separació entre pistes perquè l’espai on se solen posar banquetes sigui més ampli i còmode.

L’alcaldessa ha estat acompanyada en la visita dels tinents Montse González, Adrián Hernández i Eloi Cortés. També de tècnics com el coordinador de l’àrea d’Urbanisme, Toni Serra, que ha destacat que el pavelló “no és un projecte estàndard sinó que ha estat molt cuidat pel lloc on s’implanta”, en un solar amb força pendent, per la qual cosa el buidat de terres i la fonamentació de l’edifici han estat aspectes rellevants de l’obra.