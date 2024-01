El musical ‘Alan’ desembarca a Castellar

Després d’arribar a Rubí, Manresa, Berga i Vilassar, i de fer temporada al Teatre Condal de Barcelona, el musical Alan arrenca la seva gira oficial pel territori català. L’obra, de nova creació, es podrà veure a l’Auditori de Castellar del Vallès aquest dissabte a les 19h, i divendres 19 en una representació exclusiva per a escoles i instituts.

Sota el segell de la productora WeColorMusic, Mateu Peramiquel (compositor) i Mar Puig (directora escènica) exploren en aquest musical la discriminació que encara avui dia pateixen moltes persones trans pel sol fet de mostrar-se tal com són.I ho fan agafant com a punt de partida la història real d’Alan Montoliu, un jove de Rubí que es va suïcidar el desembre del 2015, quan només tenia 17 anys, a causa del bullying que patia durant la seva transició de gènere. Des de llavors, l’Alan s’ha convertit en un símbol de la lluita contra l’assetjament escolar i també de la lluita contra la transfòbia.

L’espectacle ha rebut opinions destacades de públic i crítica que, a banda d’aplaudir la seva qualitat artística, ressalten la importància del contingut de l’obra i el seu missatge de respecte envers la diversitat. El seu èxit ve reforçat a més per dos recents reconeixements: Alan és l’espectacle més escollit per les escoles i instituts d’aquesta temporada i acaba de ser guardonat amb el premi al millor Espectacle Familiar per TeatreBarcelona.

La proposta obre el cicle d’espectacles familiars a l’Auditori, en una temporada que aposta novament per la primera infància i les obres de proximitat.