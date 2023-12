L’arribada del 2024 a Castellar comportarà l’arrencada d’un nou curs d’arts escèniques de la temporada hivern-primavera, una programació farcida de cares conegudes que inclou vuit muntatges per al públic general i quatre més d’adreçats al públic familiar. No hi faltaran figures com Carlos Cuevas, Eduard Farelo o Mia Esteve, protagonistes d’una campanya que començarà al gener.

Les propostes

Dissabte 27 de gener, 20 h (Auditori): Cal Your Friends , amb The Gramophone Allstars Big Band, que presenten el seu sisè disc i continuen fusionant el soul, el jazz i els ritmes jamaicans per convertir-se en un dels projectes musicals més consolidats de l’escena de música negra actual.

, amb The Gramophone Allstars Big Band, que presenten el seu sisè disc i continuen fusionant el soul, el jazz i els ritmes jamaicans per convertir-se en un dels projectes musicals més consolidats de l’escena de música negra actual. Dissabte 17 de febrer, 20 h (Auditori): Al caliu de les Feliu , amb Mireia Feliu i la Cobla Ciutat de Girona. La cobla gironina ha volgut recuperar la música de Núria Feliu, amb la veu de Mireia Feliu i els arranjaments i direcció d’Esteve Molero. Un espectacle que s’estrena a Castellar.

, amb Mireia Feliu i la Cobla Ciutat de Girona. La cobla gironina ha volgut recuperar la música de Núria Feliu, amb la veu de Mireia Feliu i els arranjaments i direcció d’Esteve Molero. Un espectacle que s’estrena a Castellar. Dissabte 9 de març, 20 h (Auditori): Austràlia , una producció de Sala Flyhard i Flyhard Produccions. Una comèdia dramàtica sobre les maternitats i, sobretot, sobre els vincles familiars, basada en fets reals. La proposta ha obtingut els premis a millor espectacle de proximitat i a millor interpretació de repartiment (Ester Cort) als VI Premis Teatre Barcelona.

, una producció de Sala Flyhard i Flyhard Produccions. Una comèdia dramàtica sobre les maternitats i, sobretot, sobre els vincles familiars, basada en fets reals. La proposta ha obtingut els premis a millor espectacle de proximitat i a millor interpretació de repartiment (Ester Cort) als VI Premis Teatre Barcelona. Dissabte 16 de març, 20 h (Auditori): Jauría , de Velvet Events. La nova producció de la companyia Teatro Kamikaze arriba a Castellar abans de fer temporada al Teatre Romea. Un repartiment de luxe per a aquesta proposta escrit pel dramaturg Jordi Casanovas a partir de les transcripcions del judici a La Manada: Ángela Cervantes, Carlos Cuevas, Francesc Cuéllar, Quim Àvila, Artur Busquets i David Menéndez. Un èxit mundial que ja ha estrenat versions a l’Argentina, Mèxic i Perú i que ha rebut el XVI Premi Cultura Contra la Violència de Gènere 2019 atorgat pel Ministeri d’Igualtat, el Premi Ercilla 2019 a millor creació dramàtica i els Premis Max 2020 a millor adaptació teatral (Jordi Casanovas) i millor espectacle teatral.

, de Velvet Events. La nova producció de la companyia Teatro Kamikaze arriba a Castellar abans de fer temporada al Teatre Romea. Un repartiment de luxe per a aquesta proposta escrit pel dramaturg Jordi Casanovas a partir de les transcripcions del judici a La Manada: Ángela Cervantes, Carlos Cuevas, Francesc Cuéllar, Quim Àvila, Artur Busquets i David Menéndez. Un èxit mundial que ja ha estrenat versions a l’Argentina, Mèxic i Perú i que ha rebut el XVI Premi Cultura Contra la Violència de Gènere 2019 atorgat pel Ministeri d’Igualtat, el Premi Ercilla 2019 a millor creació dramàtica i els Premis Max 2020 a millor adaptació teatral (Jordi Casanovas) i millor espectacle teatral. Dissabte 6 d’abril, 20 h (Auditori): Conspiranoia , de Velvet Events. Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Vert i Mia Esteve són les cares visibles d’aquesta comèdia dramàtica plena de teories de la conspiració, secrets, mentides i amistats a punt d’esclatar.

, de Velvet Events. Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Vert i Mia Esteve són les cares visibles d’aquesta comèdia dramàtica plena de teories de la conspiració, secrets, mentides i amistats a punt d’esclatar. Dissabte 30 d’abril, 18 h i 20 h (Sala de Petit Format de l’Ateneu): L’enterrador , amb Teatro de Dos. Aquesta obra teatral de ficció es basa lliurement en les vivències de diverses persones, entre les quals Leoncio Badía Navarro, conegut també com “l’enterrador de Paterna”. L’espectacle pretén també ser un homenatge a totes les persones, en molts casos herois anònims, que amb la seva determinació van deixar testimoniatge d’humanitat i dignitat enmig de l’horror i la barbàrie de la Guerra Civil i la postguerra.

, amb Teatro de Dos. Aquesta obra teatral de ficció es basa lliurement en les vivències de diverses persones, entre les quals Leoncio Badía Navarro, conegut també com “l’enterrador de Paterna”. L’espectacle pretén també ser un homenatge a totes les persones, en molts casos herois anònims, que amb la seva determinació van deixar testimoniatge d’humanitat i dignitat enmig de l’horror i la barbàrie de la Guerra Civil i la postguerra. Dissabte 4 de maig, 20 h (Auditori): Travy , de Bitò i Teatre Lliure. Un homenatge a la família Pla-Solina (de nom artístic “La Família Travy”), que ha tingut el teatre com a forma de ser i de viure, i un (des)encontre entre dues corrents teatrals: el clown i el teatre folklòric i popular.

, de Bitò i Teatre Lliure. Un homenatge a la família Pla-Solina (de nom artístic “La Família Travy”), que ha tingut el teatre com a forma de ser i de viure, i un (des)encontre entre dues corrents teatrals: el clown i el teatre folklòric i popular. Dissabte 18 de maig, 18 h (ubicació sorpresa): Ricard III, de Parking Shakespeare. Cada estiu, la companyia Parking Shakespeare ofereix un Shakespeare a l’aire lliure amb la idea anglosaxona de representar les obres de l’autor en parcs públics. En aquesta ocasió, presenta una nova versió de Ricard III adaptada per la dramaturga i directora Carla Torres, que ha actualitzat als nostres dies el clàssic de William Shakespeare. L’espai on es durà a terme l’espectacle serà sorpresa i es donarà a conèixer als espectadors més endavant.

Perquè la ciutadania pugui gaudir de grans descomptes en el preu de les entrades, es posaran a disposició del públic, com és habitual, dues modalitats d’abonaments, que en aquesta ocasió consistiran en un abonament complet als vuit espectacles anteriors, adreçats al públic general, a un preu de 80 euros, i un altre a quatre d’aquests espectacles, a triar per l’espectador, que tindrà un preu de 40 euros. Els abonaments es podran comprar fins al divendres 12 de gener. El dilluns 15 de gener s’obrirà la compra d’entrades individuals als espectacles.

Pel que fa als espectacles familiars, que no estan inclosos als abonaments, la temporada vinent aposta novament per la primera infància i les propostes de proximitat, amb una programació formada quatre propostes.