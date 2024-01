La selecció espanyola de waterpolo, amb tres del CN Sabadell, guanya l’or europeu

La selecció espanyola masculina de waterpolo s’ha penjat l’or a l’Europeu després d’una gran remuntada al tram final. L’equip de David Martin ha superat a l’amfitrió Croàcia a la gran final (10-11) després d’un parcial espectacular al darrer període. Ha estat peça cabdal de la reacció espanyola el porter i capità de l’Astralpool CN Sabadell, Edu Lorrio, deixant la seva meta a 0 en el quart decisiu i amb tres aturades salvadores. Els del Club, Blai Mallarach i Alberto Barroso (desconvocat pel partit) també sumen un nou èxit per al combinat estatal, a més del sabadellenc Sergi Cabanas.

En un inici molt golejador, els croats han obert el marcador i s’han tornat a avançar després que l’ex del Club, Bernat Sanahuja, igualés. Ha capgirat el marcador l’equip espanyol a través d’Álvaro Granados i Alberto Munárriz, però la reacció dels locals ha estat bona fins al 6-3 als primers minuts del segon període. Amb un bon parcial, l’equip de David Martín ha retallat la distància amb els gols de Munárriz, Marc Larumbe i Álex Bustos abans del descans i Sanahuja ha posat l’empat a 7 a l’inici del tercer quart.

Edu Lorrio, decisiu

No obstant això, els balcànics han tornat a reaccionar de meravella amb un parcial de 3-1 que ha deixat el 10 a 8 a falta dels darrers vuit minuts. Amb Edu Lorrio sota pals per primer cop al partit, la selecció estatal ha buscat la remuntada a la desesperada. Sanahuja ha reduït la distància a l’equador del període i, després d’una gran aturada de Lorrio, Álvaro Granados ha igualat la final i, al següent atac, ha posat el 10 a 11. Un parcial brutal de 3 a 0 per a aconseguir el primer Europeu del waterpolo masculí espanyol. Amb aquest triomf, a més, la selecció s’ha classificat per als Jocs Olímpics de París.