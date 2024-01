La nova cambra hiperbàrica de Grup Policlínic ja està en funcionament

Aquest any 2024 Grup Policlínic aposta fort per ampliar el ventall de tractaments mèdics no invasius per a la nostra salut, i ho fa implantant una nova cambra hiperbàrica al Policlínic de Torreblanca, situat a Sant Cugat del Vallès

Els beneficis del tractament amb hiperoxigenació hiperbàrica són tan reals com diversos i per fi ara ja estan a l’abast de tothom. Enrere queda el temps en què tan sols els esportistes d’elit es beneficiaven dels seus efectes

Però que és la teràpia d’oxigen hiperbàric? Es tracta de la combinació d’administrar oxigen a altes pressions, el que ajuda a augmentar la quantitat d’oxigen dissolt en la nostra sang i teixits, i que arriba a totes les cèl·lules del cos, promovent la reducció de la inflamació, la curació de ferides i millorant la circulació.

Aquest són alguns dels beneficis que podem aconseguir gràcies a administrar oxigen a altes pressions:

Rejoveniment de la pell i els teixits, gràcies a l’estimulació en la producció de col·lagen. Efecte anti-aging gràcies a la contribució de l’allargament dels telòmers, que són marcadors de la longevitat, reduint el nombre de cèl·lules senescents. Alleuja el dolor (agut i crònic) produint un efecte analgèsic Millora contractures i altres afeccions inflamatòries, gràcies als seus efectes antiinflamatoris. Afavoreix a l’atenció, la concentració i la memòria, a causa d’una millor oxigenació cerebral. Ajuda a desintoxicar l’organisme, afavorint l’eliminació de gasos i toxines. Incrementa la circulació sanguínia, beneficiant a tot l’organisme. Millora la libido i la satisfacció sexual, contribuint a una millor qualitat de vida. Accelera significativament la cicatrització i la cura de ferides. Ajuda en la recuperació de símptomes persistents de COVID-19, millorant la condició general de les persones. Posseeix acció bactericida i bacteriostàtica que ajuda a prevenir infeccions. Incrementa l’oxigenació cerebral, beneficiant a aquells que pateixen de migranyes, ICTUS o insomni.

Qui pot beneficiar-se de la teràpia d’oxigen hiperbàric?

Des de pacients que pateixen cansament, dolor crònic i mal estar general fins a persones que estiguin interessades a reduir els efectes de l’envelliment en els seus teixits i pell, així com en alguns òrgans interns.

Abans d’iniciar una teràpia d’oxigen hiperbàric s’ha de consultar amb un metge especialitzat qui ens orientarà i ens afirmarà si som candidats.

Ens poden orientar, els metges de família, de medicina interna, de dermatologia, de traumatologia, d’estètica, etc.

Actualment, al Centre Integral de Rejoveniment (C.I.R.) de Policlínic de Torreblanca l’equip del Dr. Daniel Adán i la Dra. Míriam Rivera estan informant dels beneficis de la teràpia i orienta sobre el número de sessions i beneficis per a cada persona de forma particular.

Es pot demanar visita informativa gratuïta de dilluns a divendres en el:

Telèfon: 93 515 28 28

WhatsApp: 699 619 081

Dr. Daniel Adán Coordinador del C.I.R. Especialista en Medicina Preventiva i de la Longevitat.

Dra. Miriam Rivera especialista en medicina regenerativa i antienvelliment.

Policlínic Sabadell

Av. Francesc Macià, 40-44. Planta 7

Sabadell

Policlínic Sabadell Rambla

Carrer Sant Pere 3. Sabadell

93 515 39 99

www.grup-policlinic.com