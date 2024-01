Cop d’efecte de l’OAR Gràcia femení a la pista del Sant Quirze (22-26)

L’OAR Gràcia femení ha donat un cop sobre la taula en el derbi vallesà. Necessitava guanyar per continuar connectat a la zona de privilegi i no ha fallat. L’equip de Carol Carmona manté el seu gen competitiu en els moments decisius i ho ha tornat a demostrar en el Municipal de Sant Quirze amb una victòria molt treballada que l’acosta a les places de les fases d’ascens després de les punxades de Sant Joan Desptí i La Roca. Ara és tercer, a només un punt del segon lloc.

La primera meitst s’ha caracteritzat per la igualtat. En l’intercanvi de cops, el Sant Quirze s’ha mostrat una mica més encertat i ha gaudit d’un avantatge de tres gols (11-8). No ha defallit el conjunt gracienc i abans del descans ha estat capaç d’equilibrar el marcador (13-13), preludi de la definitiva remuntada a la segona part.

Com ja va passar contra el BM La Roca, les verd-i-blanques han ofert la seva millor versió a la represa. Amb una gran intensitat defensiva i més eficàcia en l’àrea rival -de nou Janna Sobrepera ha estat la màxima golejadora amb 7 dianes-, l’OAR ha sabut gestionar petites diferències a favor, sense permetre que el Sant Quirze pogués acostar-se (15-18, 17-19, 19-21). En la recta final, les locals han hagut d’arriscar més i això ho ha aprofitat l’equip de Carol Carmona per sentenciar, deixant un 22-26 inapel·lable que, a més, permet guanyar l’average particular després de la derrota de la primera volta al carrer de Boccaccio (23-24).

Derrota cruel

La creu de la moneda en aquesta jornada ha estat per l’equip masculí gracienc, que va caure a la difícil pista del Sant Joan Despí (28-27) encaixant un gol quan només faltaven cinc segons pel final. Un desenllaç inesperat si ens fixem en el 9-13 del descans. L’OAR havia dominat la primera part gairebé en tots els registres i semblava tenir el partit ben encarrilat.

El Sant Joan Despí, però, no ha llançat la tovallola i a la represa, aprofitant una fase de desconnexió gracienca, i l’empat a 22 ha significat un punt d’inflexió definitiu. A partir d’aquí, l’OAR ha entrat en una fase de certa precipitació i ho ha pagat car amb una dolorosa derrota gairebé en l’última acció del partit. El conjunt de Pere Ayats baixa ara a la tercera posició, igualat amb el Sant Cugat, a un punt del segon, Sant Quirze, i a 4 del líder La Roca. Màxima emoció.

