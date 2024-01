Gràcia, en espera de veure el paquet d’inversions al barri

El barri de Gràcia encara un any important en matèria urbanística, ja que és una de les zones de la ciutat amb més obres en marxa o pendents en el seu espai públic. En total, l’Ajuntament de Sabadell hi està invertint més de 8 milions d’euros, gran part dels quals destinats a la reconversió de l’antic conjunt fabril Sallarès Deu. També es treballa en la urbanització del passeig sorgit del soterrament dels FGC; la reforma de la plaça del Treball; la transformació de l’antiga escola Riu-sec en l’Oficina d’Entitats i Voluntariat i en l’obertura d’un passatge entre l’aparcament dels FGC i l’antiga escola Riu-sec, la qual cosa ja és una realitat.

Fonts municipals destaquen que “el Govern està invertint a Gràcia precisament per posar al dia certs àmbits on calia dedicar recursos”, i assenyalen que “tots voldríem que el calendari sempre fos més ràpid, però el més important és que un volum important de les actuacions estan en marxa i la resta tramitant-se per fer-les realitat”. Des de l’Agrupació de Veïns de Gràcia, fonts de l’entitat assenyalen que tenen poca informació del transcurs de les obres i lamenten que algunes de les que s’estan fent, com les de Sallarès Deu, no beneficiaran específicament el seu barri sinó tota la ciutat.

L’obertura del passatge darrere de l’antiga escola Riu-sec ha comportat una obra senzilla que ha durat diversos mesos i ha permès obrir un nou vial que aprofita un espai públic que fins ara estava tancat i l’obre a la ciutadania per facilitar la connexió de l’estació dels FGC Can Feu – Gràcia amb la plaça de Jean Piaget. Concretament, és en part del que era el pati de l’antiga escola Riu-sec. Ha costat poc més de 200.000 euros.

En aquest mateix espai, l’any passat es van poder adjudicar les obres de reforma de l’antiga escola Riu-sec, a la plaça de Jean Piaget, per convertir-la en l’Oficina d’Entitats i Voluntariat. Són unes obres que s’estan eternitzant com cap altra, a causa de la pandèmia de la covid-19, l’increment de costos de la construcció i la dificultat que ha tingut l’administració per adjudicar grans contractes en els últims anys. L’octubre passat es van poder adjudicar les obres per pràcticament 2,2 milions d’euros. Un altre gran àmbit d’actuació és a l’antiga fàbrica Sallarès Deu, a l’illa del barri formada pels carrers de Cellers, Viladomat, Jacint Verdaguer i Reina Elionor. S’hi inverteixen més de 5 milions d’euros per rehabilitar-lo i adequar-lo com a nova seu de les escoles d’Hostaleria i Restauració, disposar d’un Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital i d’un viver d’empreses per a l’escola Illa. També es preveu que el Rebost Solidari hi tingui espai. Les primeres obres, de l’Escola d’Hostaleria van començar fa poc més d’un any i la previsió és que acabin a mitjans d’aquest any.

I unes altres obres que estan enllestides i que s’espera que la seva obertura sigui el mes de febrer són els jocs infantils de la plaça del Treball. Des de l’Ajuntament s’indica que es preveu poder-los obrir abans que la petanca, que es farà una mica més endavant.

Pendents del passeig dels FGC

Punt i a part mereix el passeig sorgit del soterrament dels FGC, que previsiblement passarà un altre any en blanc a l’espera de ser urbanitzat entre Gràcia i Can Feu. Fonts municipals asseguren que durant el 2024 es culminaran tots els processos administratius i s’espera poder començar les obres durant el 2025. Les vies del tren van quedar soterrades el 2019, però des d’aleshores no s’ha aconseguit encara acabar d’urbanitzar tot aquest espai.