La història d’Alan Montoliu emociona l’Auditori de Castellar

Les llàgrimes no es van poder contenir. L’Auditori Miquel Pont de Castellar del Vallès es va omplir dissabte al vespre de mocadors que servien per eixugar la inevitable emoció d’una obra de teatre que va captivar una sala on no quedava una butaca buida. El musical Alan va fer aflorar una barreja de sentiments entre els presents, que van esclatar en aplaudiments en acabar la representació. Mostres d’admiració, també d’aquells que no coneixien el cas d’Alan Montoliu, en qui s’inspira la història.

La proposta teatral, creada i dirigida per Mar Puig (directora escènica) i Mateu Peramiquel (compositor), és interpretada per Ander Mataró i Vinyet Morral com a personatges protagonistes; Patricia Paisal, en el paper de mare de l’Alan; i Denjamí Conesa, que interpreta diversos rols al llarg de la història. Les cançons, amb lletres plenes de missatge, serveixen per descobrir sobre l’escenari el cas real d’Alan Montoliu, jove de 17 anys de Rubí que es va suïcidar fa vuit anys a causa del bullying que patia en diferents àmbits del seu dia a dia per la seva condició trans.

Amb una posada en escena plena de matisos i la força en directe dels instruments a l’escenari, l’obra aborda problemàtiques més vigents que mai. Alhora, convidant l’espectador a reflexionar sobre els comportaments d’una societat que continua necessitant fer passes endavant per evitar més casos com el de l’Alan, convertit -com va reivindicar l’elenc després de la funció- en un símbol de la lluita contra l’assetjament escolar i també de la lluita contra la transfòbia.

Una obra reconeguda

Després d’arribar a Rubí, Manresa, Berga i Vilassar, i de fer temporada al Teatre Condal de Barcelona, el musical arrencava la seva gira oficial pel territori català aterrant a Castellar. L’obra, de nova creació, va engegar el cicle de propostes familiars a l’Auditori, però també es va poder gaudir divendres en una representació exclusiva per a escoles i instituts.

Sota el segell de la productora WeColorMusic, els seus creadors exploren amb sensibilitat i valentia una sèrie de temes que han provocat opinions destacades de públic i crítica que, a banda d’aplaudir la seva qualitat artística, ressalten la importància del contingut de l’obra i el seu missatge de respecte envers la diversitat.

El seu èxit ve reforçat, a més, per dos recents reconeixements: Alan és l’espectacle més escollit per les escoles i instituts d’aquesta temporada i acaba de ser guardonat amb el premi al millor Espectacle Familiar per TeatreBarcelona. Una cita que va remoure consciències, sempre amb el record d’Alan Montoliu present a l’Auditori.