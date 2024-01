Sessió de cinema per a més de 3.000 alumnes de Castellar

Cita especial per als alumnes castellarencs. Un total de 3.288 joves d’I3 a 2n de batxillerat participaran fins al 8 de març en l’11a edició del BRAM! Escolar, que va engegar dilluns. La iniciativa conjunta de la Guia Didàctica de l’Ajuntament i del Club Cinema Castellar ha programat enguany un total de 18 projeccions que tindran lloc en sis setmanes a l’Auditori Municipal Miquel Pont i que comptaran amb la participació de tots els centres d’infantil, primària i secundària de Castellar.

Com en les tres edicions anteriors, les projeccions a l’ESO i a batxillerat comptaran amb sessions dinamitzades. Les pel·lícules escollides aquest any són, d’una banda, Nuestro último verano en Escocia (Regne Unit, 2014, dir. Andy Hamilton i Guy Jenkin), que es projectarà als alumnes de 1r i 2n d’ESO. El film explica les peripècies d’una família que, durant unes vacances a Escòcia, hauran d’aparcar les seves diferències si no volen perdre el que més aprecien. D’altra banda, per a 3r i 4t d’ESO s’ha triat Sing Street (Irlanda, 2016, dir. John Carney), una història ambientada a Dublín el 1980, quan, en plena recessió econòmica, el Conor ha de canviar l’escola privada per la pública, on coneix la misteriosa Raphina.

Pel que fa a la projecció adreçada a batxillerat, el film escollit és Pride (Regne Unit, 2014, dir. Matthew Warchus), que també veuran els alumnes cicles formatius de grau mitjà de l’INS Castellar. La pel·lícula explica la història d’un grup de gais i lesbianes que es mobilitza per donar suport a les vagues mineres que van tenir lloc l’any 1984 al Regne Unit, essent primera ministra Margaret Thatcher. Es tracta de la pel·lícula guanyadora del Premi del Públic del BRAM! 2015 i la quarta més ben valorada pels espectadors en les 15 edicions de la mostra (empatada amb El silencio de otros, guanyadora de l’edició del 2019).

Els títols triats permeten un treball educatiu a l’aula

En relació amb els alumnes de primària, un dels films seleccionats és La meva setmana extraordinària amb la Tess (Holanda, 2019, dir. Steven Wouterlood), proposat per l’organització com una oportunitat perquè l’alumnat de 5è i 6è de primària reflexioni sobre el valor de l’amistat i la família i que ha estat premiat a festivals com la Berlinale o el New York International Film Festival.

D’altra banda, per al cicle mitjà (3r i 4t de primària) s’ha triat Tony, Shelly i la llanterna màgica (Hongria, 2023, dir. Filip Posivac), una pel·lícula d’animació premiada al 56è Festival Internacional de Cinema de Sitges i al Festival d’Annecy que parla de l’amistat i del valor de l’amabilitat i l’empatia. I pel que fa al cicle inicial (1r i 2n de primària), la proposta escollida és El viatge d’Ernest i Celestine (França, 2022, dir. Jean-Christophe Roger i Julien Chheng), un film d’animació ple de tendresa i aventures amb la música com a tercer protagonista.

Finalment, els alumnes de segon cicle d’educació infantil gaudiran de dos programes diferenciats: els d’I5 gaudiran de Bill i Janet i altres cròniques marcianes (Regne Unit, 2022, dir. Samantha Cutler i Daniel Snaddon), diferents curtmetratges sobre la tolerància i l’acceptació de la diversitat, estimar-nos tal com som i abraçar els nostres orígens, i la construcció de la identitat; mentre que els d’I3 i I4 gaudiran un any més d’una selecció de curtmetratges d’El Meu Primer Festival, una mostra anual de cinema que té lloc a diversos municipis de Catalunya impulsada i coordinada per l’Associació Cultural Modiband. La sessió serà amenitzada per un animador que rep el nom de “Senyor Claqueta”, que serà l’encarregat de convidar els assistents a puntuar els curtmetratges.

Els títols triats per la Guia Didàctica i el CCCV permeten un treball educatiu a l’aula, tant abans com després del visionat. Així, els centres educatius han rebut els dossiers pedagògics de totes les projeccions.