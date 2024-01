Derrotes a casa d’Escola Pia i CN Sabadell

Jornada nefasta per als sabadellencs de Segona B. L’Escola Pia va veure trencada la seva dinàmica de dues victòries consecutives, amb una ajustada derrota contra el Barceloneta (1-2). El CN Sabadell, per la seva banda, continua en caiguda lliure i ja acumula sis derrotes consecutives. El botxí d’aquesta setmana, l’Industrias Santa Coloma ‘B’, es va imposar al Pavelló Nord (4-8). I és que els nedadors han passat de ser un equip consolidat a la zona de ‘play-off’ amb només una derrota en onze jornades a quedar-se a la zona mitjana, encara lluny del descens, però també amb la zona noble a una distància considerable.

L’equip de Pau Machado va competir bé al primer temps. Després de començar perdent, van igualar un 1 a 3 abans del descans a través d’Álex Llamas i Marc Hermosel. A la segona meitat, es van tornar a avançar els colomencs i, després que empatés de nou Hermosel, els visitants van solucionar el partit al tram final fins al 4 a 8. El CNS se situa vuitè, amb 24 punts, i la setmana vinent visitarà un dels rivals de la zona baixa, el Canet.

L’Escola Pia, per altra banda, va veure trencada la seva bona dinàmica d’inici de 2024. En un partit molt disputat i competit, el Barceloneta es va avançar abans del descans. La resposta dels escolapis la va signar Marc Navarro, però va reaccionar l’equip visitant per a anotar el gol del triomf a 3′ pel final. L’equip de Pedro Donoso baixa fins a la desena posició i segueix a un punt del Club Natació. La propera jornada, el Futsal Pia viatjarà a Les Illes per a enfrontar-se al cuer Calvià, que encara no ha sumat cap punt.