Jornada de rècords a la novena edició del Míting Internacional a Sabadell

La novena edició del Míting Internacional de Catalunya a Sabadell va tornar a ser tot un espectacle. Una cita amb el més alt nivell de l’atletisme de casa i de fora, que va fer vibrar la Pista Coberta– futura Pista Carme Valero– durant la tarda d’aquest dissabte. En unes instal·lacions gairebé plenes, el públic sabadellenc va poder gaudir de les diferents disciplines atlètiques i va observar el gran domini dels atletes internacionals que van imposar-se en 10 de les 16 finals. Tot això en una cita que, com ja és tradició, va viure el trencament de 5 rècords.

Noves marques

Els primers a caure van ser els de les disciplines femenines. En aquestes van destacar la txeca Tereza Elena Šínová, qui va imposar-se en els 60 metres tanques amb un temps de 8.12 segons. La sorpresa, però, és que no va ser l’única, ja que va compartir marca amb l’atleta eslovena Nika Glojnarič. En la mateixa disciplina, ja en els 400 m, va ser la francesa Amandine Brossier qui va desfer el cronòmetre amb una imponent marca de 52,37 segons. Al darrere seu, concretament en tercera posició, hi va acabar l’única atleta sabadellenca de la competició, Laura Bou, en aquest cas a la final B. L’últim rècord femení va ser per la britànica Amelia Campbell, qui va obtenir una marca de 18.03 en la modalitat de pes.

Pel que fa als homes en les seves disciplines es van batre 2 rècords, ambdos al mig fons. El primer va ser pel càntabre Mohamed Attaoui (3:38.82 ), en els 1.500, i el segon pel marroquí Abdelati El Guesse (1:45.95) en els 800, modalitat que va servir per tancar la competició.

En altres disciplines van destacar l’ucraïnès Danylo Danylenko (47,33) -qui es va imposar als 400 m superant per la mínima a Óscar Husillos-, la italiana Larissa Iapichino (6.62) – guanyadora del salt de llargada-, la santcugatenca Jaël Bestué (7.33)- triomfadora als 60 m llisos. El seu cas no va ser l’únic triomf dels atletes estatals, ja que tot i el domini internacional, en les disciplines de perxa local, perxa, 60m, pes i els 800 m van tenir victòria d’atletes espanyols i catalans. Concretament, els seus guanyadors van ser Naiara Pérez (4.11), Aleix Pi (5.40), Bernat Canet (6.72), Carlos Tobalina (19.81) i Salomé Afonso (2:03.25).

La resta de victòries, ja guanyades per estrangers, van ser per Lester Lescay (7.71) en llargada, Mark Heiden (7.79) en els 60 metres tanca i Sarah McDonald (4:07.65) en els 1.500 m, la qual va superar la banyolina Esther Guerrero.

Fotos David Chao