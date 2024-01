Vols establir relacions comercials arreu del món?

En un món globalitzat, amb una creixent competitivitat per a les empreses, obrir-se camí a nous mercats d’arreu del món és cabdal per no perdre pistonada respecte a altres competidors.

Enguany, la Cambra de Comerç de Sabadell posa en marxa sis missions comercials a països sud-americans, del sud-est asiàtic i de l’Orient Mitjà, amb agendes personalitzades per a cada empresa, amb l’objectiu d’ajudar les empreses a establir relacions comercials amb agents de països com Colòmbia, Perú, Equador, Malàisia, l’Índia, Vietnam, EAU, Aràbia Saudita, Kuwait, Xile, Uruguai, Paraguai o l’Argentina. “Les oportunitats en l’àmbit internacional són molt més grans. Una empresa, com més exportadora sigui, més preparada estarà per afrontar qualsevol problema, siguin els d’avui dia o els que puguin sorgir en un futur”, explica Vicenç Vicente, cap de Promoció Internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Aquest programa forma part del Pla d’Acció Internacional (PAI) 2024, un conveni entre les tretze cambres catalanes i l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de consolidar empreses de Catalunya arreu del món. “Juntament amb la resta de cambres i ACCIÓ desenvolupem un pla internacional als cinc continents, i això es concreta en unes quinze missions comercials. Nosaltres, a la Cambra de Sabadell, estem especialitzats en els mercats sud-americans i asiàtics”, afegeix Vicente.

Quin mercat m’encaixa?

El programa de Promoció Internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell ofereix un servei molt complet i precís per encaixar de la millor manera possible els possibles mercats per a una empresa interessada a participar en una missió comercial.

És per aquest motiu que s’organitzen webinars informatius, trobades individualitzades amb els empresaris per seleccionar aquella missió que s’ajusta més a l’activitat que desenvolupa l’empresa. “Quan una empresa manifesta el seu interès a participar-hi, primer fem una validació per part de la Cambra, i després per part d’Acció. Aleshores, dissenyem una agenda a mida, amb clients, distribuïdors i agents del país amb perfils molt concrets, ajustats a les necessitats i oportunitats de les empreses. Prioritzem la qualitat de les agendes que no pas la quantitat de les empreses en les missions comercials”, detalla el cap de Promoció Internacional.

Però i si per la meva activitat econòmica les missions comercials de la Cambra de Sabadell no s’ajusten a les meves necessitats? Com que es tracta d’un pla conjunt entre les tretze cambres catalanes i Acció, des de Sabadell també es gestiona aquell mercat que pot ser interessant per a l’activitat que desenvolupi una empresa en concret. “No portem mai una empresa si no veiem possibilitats per al seu sector. Si per la seva activitat veiem que el mercat africà pot ser una bona oportunitat, la posarem en contacte amb la cambra que s’encarregui d’organitzar missions comercials en aquell continent”.

Un cop sobre el terreny, sigui en qualsevol dels continents, la Cambra també fa un acompanyament presencial i s’encarrega de tota la logística –trasllats, vols, hotels, etc.– amb l’objectiu que l’empresari es pugui centrar en allò que l’ha dut a formar part d’una missió comercial. Un cop de tornada, el seguiment no s’atura. “L’any passat vam fer quatre missions comercials i van participar vint-i-sis empreses. La valoració global va ser d’un 8,5 sobre 10. El seguiment posterior és molt important bàsic, perquè cada regió, país té la seva idiosincràsia, i en alguns mercats han de ser més insistents, proactius, per acabar de tancar l’interès existent entre ambdues parts. No és el mateix un agent de Colòmbia que un d’Alemanya”.