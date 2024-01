Un conductor xoca contra una barrera de formigó i envaeix el carril contrari

Ensurt majúscul aquest dimarts a la nit per un accident de trànsit a la carretera de Bellaterra, en la cruïlla amb Bernat Metge, a la sortida per la zona sud de Sabadell. Un conductor va topar contra una barrera New Jersey que hi ha al lloc -element de formigó habitual en la xarxa viària-, provocant que perdés el control i acabés envaint el carril contrari.

El succés va tenir lloc poc abans de les onze de la nit. El conductor, de 21 anys, va patir ferides lleus, segons fonts policials, i va acabar sent traslladat al centre hospitalari Parc Tauli després de la intervenció d’una unitat del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i una de la Policia Municipal.

Fa poc més d’un any, dues persones van morir a l’instant després de patir un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a la mateixa carretera de Bellaterra, a pocs metres de l’incident d’aquest dimarts.