VÍDEO | Comencen els treballs previs a la rehabilitació de Cal Gorina

Els serveis tècnics de Castellar del Vallès han engegat aquest passat mes de gener els treballs previs per a la rehabilitació de Cal Gorina, en mans municipals des del passat mes de desembre. Es tracta d’actuacions necessàries per determinar quins treballs caldrà dur-hi a terme posteriorment per garantir la seguretat de l’edifici, que encara no ha definit els seus usos.

L’Ajuntament va adquirir per un milió d’euros aquest equipament situat en els números 6 i 8 del carrer del Centre, un edifici que té un alt valor patrimonial, però que en l’actualitat presenta un estat de conservació molt precari. És per això que s’ha iniciat la valoració tècnica del seu estat, amb l’aixecament de plànols de l’estat actual, l’anàlisi de l’estructura i l’estat dels subministraments i serveis, així com l’avaluació de patologies i possibles riscos.

Què s’està fent?

Per tant, per dur a terme aquests treballs s’estan realitzant cales a cels rasos i revestiments per inspeccionar l’estat de l’estructura, apuntalant bigues si és necessari, i també s’aprofita per fer treballs preventius de conservació com la neteja de canals de la coberta, reposició de teules trencades o tapiat de finestres trencades per on pot entrar aigua de pluja; és a dir, tots aquells treballs preventius per evitar el deteriorament de l’edifici.

Els serveis tècnics estan fent també l’aixecament de plànols d’aquesta antiga masia que es troba ubicada en una finca qualificada com a zona residencial del nucli antic segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent i que està inclosa en el Pla Especial del Catàleg de Béns a Protegir. A més, s’ha encarregat a un equip d’arqueòlegs un estudi històric i patrimonial arquitectònic i arqueològic de la finca que determini els valors patrimonials de tots els elements del conjunt de Cal Gorina.

La compra de l’edifici té per objectiu que Cal Gorina es destini a ús ciutadà i que pugui satisfer necessitats de tipus social, cultural, educatiu, lúdic i cívic. Per definir-ne els usos, l’Ajuntament iniciarà aquest any un procés de participació ciutadana.