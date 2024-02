L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat aquest dijous la nova electrolinera de recàrrega ràpida (50 kW) del Vallès Occidental, ubicada a Cerdanyola del Vallès. Es tracta d’un nou model i suposa un pas endavant en el pla d’expansió del servei Electrolineres AMB per ampliar els punts de recàrrega pública per a vehicles elèctrics de la metròpolis de Barcelona.

L’espai té dues places d’estacionament i tres connectors. Per fer-la servir cal registrar-se a l’app AMB Electrolineres. La recàrrega s’activa amb la mateixa aplicació i el temps màxim és de 30 minuts.

L’AMB preveu tenir a finals d’any 102 punts de càrrega a la seva xarxa -que enguany han passat a ser de pagament-. A finals de l’any passat, es va presentar un pla d’expansió del servei d’electrolineres que preveu ampliar els 10 punts de càrrega que hi havia fins ara, superant així el centenar. Així, esdevindria una de les xarxes públiques d’aquest tipus “més extenses del sud d’Europa”, amb una xarxa que permetria carregar 367 vehicles alhora.

De les 102 estacions, 63 es preveuen de recàrrega ràpida, 11 de recàrrega semiràpida i 28 de solars. El cost global aleshores es calculava en quatre milions d’euros, dos dels quals provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

On són els punts de càrrega?

L’AMB va començar la xarxa d’electrolineres l’any 2015. Els 10 punts de recàrrega ràpida que hi havia fins ara distribueixen més de 137.000 kWh cada mes, amb 7.400 recàrregues mensuals, segons dades de setembre del 2023. Diàriament, de mitjana, en cada punt es fan 25 recàrregues. Aquests punts estan ubicats a Badalona, Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Sant Joan Despí.

Pel que fa a Sabadell, es troba a la cua en punts de recàrrega ràpida. Per recarregar un vehicle en un dels punts d’accés públic (avui dia, i segons l’Institut Català de l’Energia, en són prop d’una vintena d’operatius) necessites, aproximadament, 30 minuts per recarregar uns 100 quilòmetres. A la ciutat, més del 80% dels sortidors a la via pública són de recàrrega semiràpida (un màxim de 22 kW), que es tradueix en un temps d’espera d’entre una i tres hores per recarregar 100 quilòmetres.