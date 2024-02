Sant Cugat tancarà les dutxes de tots els equipaments municipals

Primeres accions pel decret de sequera. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès tancarà les dutxes de tots els equipaments esportius municipals. Així ho ha anunciat el consistori per poder donar resposta a les restriccions vinculades a la fase 1 d’emergència, que ha entrat en vigor aquest divendres. La mesura no afectarà, però, les instal·lacions que acullin competició federada.

A banda, no obriran portes aquest estiu les dues piscines municipals descobertes, les del Parc Central i la Floresta, i només el Centre d’Alt Rendiment podrà reomplir la seva piscina descoberta ja que té un ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada. La ciutat ha disminuït un 13,8% el consum del municipi, que actualment se situa en 197 litres per dia i persona.

Reducció de la pressió de l’aigua

Sant Cugat, com Sabadell, és un dels 202 municipis catalans que des d’aquest divendres es veuen afectats per l’entrada en vigor de la fase 1 d’emergència per sequera, un cop s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Això implica un límit de consum d’aigua de 200 litres per dia i habitant, la restricció d’un 80% als usos agrícoles, d’un 25% en els usos industrials i d’un 25% en els recreatius.

Ara es prohibeix utilitzar aigua de boca per a la neteja de carrers, així com regar jardins i zones verdes públics o privats, excepte per a la supervivència de l’arbrat públic, i només amb aigües regenerades, freàtiques o procedent de les purgues de la xarxa de distribució. L’Ajuntament podrà regar amb aigua regenerada o freàtica els camps esportius municipals amb gespa que s’utilitzen per a l’esport federat, com ho són les ZEMs Jaume Tubau i La Guinardera, i els camps de futbol de Mira-sol, can Magí i Sant Francesc.

Els camps esportius privats amb gespa també podran regar amb aigua regenerada o freàtica en la mínima quantitat possible. Les piscines no es podran omplir ni total ni parcialment, amb l’excepció de les cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i amb la mínima quantitat d’aigua indispensable per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. A Sant Cugat, això és el Centre Eurofitness de la rambla del Celler, el Centre d’Alt Rendiment, el DIR Sant Cugat, l’escola Europa, el Club Tenis Natació, el Club Júnior i el Complex Esportiu Valldoreix.

Així, les piscines descobertes del Parc Central i de la Floresta no podran obrir aquest estiu, i només ho podrà fer el Centre d’Alt, ja que té un ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada.

L’Ajuntament ja ha iniciat proves per reduir la pressió de l’aigua a la xarxa d’abastament. De moment s’ha reduït molt lleument i durant tot el dia en 0,3 bars, sense que sigui perceptible per la població.