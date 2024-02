El repte de trobar feina a partir dels 50 anys

Sabadell va tancar el 2023 amb el nivell d’atur més baix de l’última dècada, pràcticament arribant a xifres de desocupació del 2008, just abans de l’esclat de la crisi econòmica. Alhora, la ciutat ja ha superat el nivell de PIB per habitant d’abans de la pandèmia.

El 2021 –els darrers registres disponibles– Sabadell creixia un 2,7% respecte al 2019 i assolia els 23.000 euros per habitant, segons dades de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Amb tot, però, més d’11.000 persones es troben actualment buscant feina a la ciutat, una situació que, en molts casos, acaba cronificant-se per factors que dificulten l’accés als llocs de treball com l’edat o la formació dels ciutadans.

De fet, hi ha una dada que així ho mostra: més de la meitat (57%) de les persones en situació d’atur tenen 45 anys o més, segons les darreres dades de l’Observatori de l’Economia Local (OEL). I no és una dada determinada pel context socioeconòmic, sinó que aquest grup d’edat forma part del nucli dur de l’atur.

“Històricament, la gent de més de 55 anys i, especialment les dones, formen part del nucli dur de l’atur”, sosté Vicent Borràs Català, investigador del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB.

“Es miren el meu currículum i, només veure l’edat, no em t0rnen a trucar”, lamenta la Sònia, una administrativa de Campoamor de 55 anys, que en fa dos que busca feina. “Fa set anys que no treballo. No em volen enlloc”, explica en Pepe, veí de les Termes que, als seus 59 anys, viu de l’economia submergida. Treballava com a vidrier, però ara fa reparacions en negre.

El Pepe és un dels casos estadístics més extrems. Però la cronicitat és una realitat, en aquest grup d’edat: fins i tot en el moment de major creixement econòmic i estabilitat laboral–a principis de segle–, aquest sector de la població tenia més problemes a l’hora de trobar feina, recorda l’investigador Vicent Borràs. Ara bé, quan es produeix una millora conjuntural, també es rebaixa l’atur en aquest grup poblacional: les persones aturades de 45 anys o més van registrar un descens (-1,8%) el primer semestre del 2023. Més de 3.690 persones de més de 45 anys trobaven feina a Sabadell.

Tampoc Sabadell està millor que la resta de la comarca, en un sentit estrictament laboral: la taxa d’atur a la nostra ciutat (10,77%) és superior a la taxa comarcal (9,65%), tot i que està per sota de Terrassa (11,30%), segons les darreres dades disponibles del Consell Comarcal. A la nostra ciutat, costa que trobin feina més ells (taxa d’atur del 10,68%) que elles (10,56%), una dinàmica que trenca amb el conjunt del Vallès, on la taxa és més elevada en les dones (11,40%) que no pas en els homes (7,97%).

El 56% són dones

Però si analitzem el cas de les persones més grans de 45, a Sabadell ho tenen una mica més difícil les dones: el 56% de persones de més de 45 anys que busca feina és una dona, segons dades de l’OEL. “Això és causat pels prejudicis, que no són reals. Un treballador gran i experimentat pot ser igual de flexible, o més, que un jove”, sosté Vicent Borràs.

De fet, el QUIT va dur a terme la prova pilot Igualem on es va buscar feina per a dones de més de 50 anys a sectors masculinitzats. “La majoria es van quedar a l’empresa. Un dels empresaris reconeixia que el magatzem no havia estat tan endreçat des que hi eren elles. I la puntualitat i l’exigència en el lloc de feina van ser excel·lents”, afegeix.

En aquest sentit, Sabadell disposa d’un programa laboral que s’ha desenvolupat als barris del sud i a la zona del Ripoll per impulsar la inserció [vegeu pàgina 5]. Està format majoritàriament per persones de més de 30 anys i, en la majoria de casos, amb una formació igual o inferior a estudis obligatoris. Més de la meitat dels integrants d’aquest programa–al voltant d’un 60%– no reben cap mena de prestació per desocupació.