El FS Sabadell Femení continua com a líder intractable de Divisió d’Honor

El FS Sabadell Femení continua amb pas ferm cap a l’ascens a Segona Divisió. Les arlequinades es mantenen com a líders invictes de la Divisió d’Honor Catalana després de vèncer amb solvència al Montepio Caserres (6-2) al Pavelló de Cal Balsach. L’equip de Xavi Muñoz ha sortit decidit a resoldre el partit per la via ràpida. Gemma Font, amb un doblet als primers 5′; Cintia Villarreal i Maria Recio han començat a encarar la victòria en uns deu minuts inicials de domini aclaparador.

Amb el marcador clarament favorable, les sabadellenques han baixat pistonada i el rival ho ha aprofitat per a començar a aproximar-se sobre la porteria local. Abans del descans, Jana Maíllo ha reduït distàncies (4-1). Després del pas per vestidors ha tornat a accelerar el ritme el conjunt arlequinat i Villarreal ha posat el cinquè. Però immediatament després, en una errada en sortida de pilota de la portera Maria Miró, les del berguedà han tornat a ficar-se en el partit.

Tot i que la distància en el marcador no era suficient com per a donar el duel per tancat, les de Xavi Muñoz han mostrat la seva superioritat i no han donat opció a la sorpresa. Les arlequinades han gaudit de nombroses arribades i un domini absolut. Només la falta d’efectivitat ha donat certa emoció als minuts finals. Fins i tot Gemma Font ha enviat un penal al pal en aquest tram.

Poc després, però, sí que ha trobat el camí el conjunt sabadellenc. Emma Vallribera ha aprofitat una gran passada per a superar a la portera rival i anotar a porta buida, deixant el partit vist per a sentència. El FS Sabadell Femení, d’aquesta manera, suma un nou triomf i ja en són onze i un empat en dotze jornades d’ensomni. La propera jornada, les arlequinades tancaran la primera volta de competició a la pista del Badalona Futsal.

/Lluís Franco