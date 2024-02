Óscar Cano: “Es demostra que això serà una cursa molt llarga i difícil”

Des de l’arribada d’Óscar Cano, el Sabadell només coneixia la victòria a la Nova Creu Alta. L’empat contra el Rayo Majadahonda significa la primera ensopegada i el tècnic granadí ha reconegut els mèrits del conjunt madrileny, sobretot a la segona part. De totes maneres, continua sense perdre en aquest 2024 amb un parcial d’11 de 15 a l’espera d’un nou duel a casa davant el Barcelona At. la pròxima jornada.

PARTIT ESTRANY: “He vist un partit estrany, amb molta mobilitat per dins, jugadors que van canviant espais i són difícils de defensar… Hi ha hagut mil partits dins del mateix partit. Hem arrencat molt bé, hem pogut marcar, després ells també han tingut una claríssima al pal i el gol d’Abde ha arribat quan pitjor estàvem. Hem començat bé la segona part i hem gaudit d’ocasions per tancar el partit amb el 2-0, la doble de Marru i la de Moyano. A partir d’aquí, ells han estat millors i molt superiors, s’ha de reconèixer”.

SUPERIORITAT VISITANT: “El Rayo Mahadahonda ha mogut la pilota amb molt criteri al nostre camp i ens han tancat. Potser l’empat ha arribat en l’acció més inesperada, però abans ja havien tingut ocasions molt clares. Ortolá ha estat molt encertat i és de justícia destacar la seva actuació. Penso que l’empat ha estat el resultat més just. Hem d’analitzar el que ha passat i valorar-lo per corregir les coses que hem fet malament. Donem valor també a aquest punt. Pot quedar un regust amarg, però sumar és sempre important”.

MASSA OBERT: “La segona part s’ha convertit en un intercanvi de cops que no ens interessava. Hem intentat corregir aquesta situació posant un peu més (Marc Domènech) en aquella zona per intentar trobar una passada o frenar aquesta anada i tornada i controlar millor el partit. Però nosaltres tenim a la part de dalt gent que viu de l’espai, de la velocitat, d’accelerar les coses i a això fa que quan no existeix una gran precisió, el rival recupera i pot contraatacar amb perill. Els temps de les jugades no són els adequats per ajuntar-nos a temps. A vegades prens decisions per evitar determinades coses i passa tot el contrari. Aquesta és la grandesa d’aquest esport. Em quedo amb el valor, la determinació i l’ànsia de guanyar que tenen els jugadors per fer-ho bé i buscar la victòria sempre”.

CURSA DE FONS: “Ja ho he dit diverses vegades. Això serà molt difícil. És una cursa de fons. Després de guanyar el Celta Fortuna teníem l’oportunitat de sortir de la zona de descens. Tothom té la il·lusió i el dret a somiar i aquest impuls i energia serà positiva, però això és molt complicat. Cap equip és dolent ni es rendeix. Ens hem enfrontat a un equip que té dos jugadors internacionals amb la sub ‘19. Les diferències entre els equips de dalt i de sota no són tan grans. Nosaltres vam guanyar al Celta Fortuna i el Cornellà, també ho ha fet. El SD Logoñés ha empatat al Johan Cruyff. Tot serà molt igualat fins al final. Qualsevol pot guanyar a qualsevol. El més important és que ens hem guanyat el dret de lluitar de tu a tu i a nivell de punts estem allà, a un partit de sortir”.

TITULARITAT DE MARRU: “Som un equip que s’emociona, de gran determinació per anar i tornar i aquest context de partit li va molt bé a Marru. A la primera part, en algunes accions ha pres potser alguna decisió dolenta, però tampoc li podem demanar la perfecció a un jugador jove que debuta com a titular. El llarg termini ens dirà qui és i què pot fer Marru. En el dia a dia veiem que ens pot donar grans prestacions perquè és un futbolista valent per envair espais i juga de manera molt natural a futbol. De fet, ha pogut ser decisiu en aquella doble oportunitat a la segona part”.

ESTRENA DE SERGI MAESTRE: “Com estava el partit, he pensat que podia parar les contres del rival i també guanyàvem més altura i experiència per defensar les centrades a l’àrea”.