Inoportuna ensopegada del Sabadell que li impedeix sortir del descens (1-1)

Ocasió malbaratada. El Sabadell ha patit una inoportuna ensopegada a la Nova Creu Alta, primera amb Óscar Cano a la banqueta, que li impedeix sortir de la zona de descens. Havia encarrilat bé el partit amb un golàs d’Abde abans del descans, però a la segona meitat s’ha vist dominat pel Rayo Majadahonda i fins i tot ha pogut perdre a l’últim minut. Punt insuficient i la situació continua sent la mateixa, ara a un punt de la permanència.

Aquesta vegada Óscar Cano no n’ha repetit onze. L’únic canvi ha estat la titularitat del jove Marc Marruecos, Marru, en detriment de Marc Domènech, segurament buscant més verticalitat i desequilibri en els metres finals.

La sortida del Sabadell ha estat fulgurat. De fet, els primers 10 minuts s’han convertit en un setge a la porteria visitant. Una pressió asfixiant. I ha pogut marcar Vladys en una excel·lent ocasió després d’una gran assistència d’Álex Gualda, però l’ucraïnès s’ha trobat amb el peu de Dani Martín per evitar l’1-0. Moltes arribades han tingut a Marru d’activador principal. Ha patit la defensa madrilenya en aquest inici de partit. El tècnic visitant, Jon Erice, es desesperava a la banqueta.

El Rayo Majadahonda ha aconseguit refredar el joc a través de possessions llargues, aprofitant el bon peu de jugadors com l’ex arlequinat Alberto Fernández. Fins i tot ha gaudit d’una gran oportunitat per avançar-se en el marcador en un contracop que ha culminat Sergi Garcia amb una rematada contra el pal esquerre. Gran ensurt. Havia perdut pistonada ofensiva el Sabadell i només Abde ha tornat a crear perill en un xut enverinat que Dani Martín ha desviat a córner.

Tot apuntava que s’arribaria al descans amb el 0-0, però just en l’últim minut ha aparegut la genialitat d’Abde, qui s’ha inventat una gran maniobra personal, deixant enrere dos defenses per engaltar un xut inapel·lable i impossible per a David Martín. Golàs amb regust psicològic que ha servit per trencar un partit que s’havia espessit.

Partit trencat

El duel hauria pogut quedar gairebé sentenciat en l’arrencada de la segona meitat en una doble rematada de Marru rebutjada per l’incommensurable Dani Martín primer i el pal després. El frustrat 2-0 ha donat pas a un canvi de guió. El partit s’ha obert massa i el mig del camp arlequinat s’ha trencat, deixant molts espais. El Rayo Majadahonda s’ha convertit en el clar dominador i arribades clares. Ortolá ha evitat l’empat fins a tres vegades amb intervencions providencials.

Els canvis d’Óscar Cano -han entrat Marc Domènech i David Soto– no han servit per variar aquesta tònica. També ha debutat Sergi Maestre per intentar donar més consistència. Res ha servit per millorar. De fet, en una errada defensiva col·lectiva s’ha produït un rebuig desafortunat i Rubén Enri ha igualat. Fins i tot hauria pogut ser pitjor perquè el travesser ha evitat l’1-2 en el minut 89 en una rematada de cap de Sergio Navarro. El retorn de Manel tampoc ha tingut un efecte miraculós. Una segona part decebedora i un punt insuficient per sortir de la zona de descens. La pròxima setmana, nova cita a la Nova Creu Alta davant el Barcelona At.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; David Astals, Pau Resta, Amelibia, Toni Herrero, Carles Salvador (Marc Domènech, m. 65), Moyano, Álex Gualda (Manel, m. 85), Vladys (Sergi Maestre, m. 76), Marru i Abde Damar (David Soto, m. 76).

Rayo Majadahonda: Dani Martín; Ceballos (Guillem Rodríguez, m. 46), Kike Hermoso, Pelayo (Ro Abajas, m. 60), Casado, Arnedo, Rubén Enri (Reguera, m. 82), Berzal (Samu Expósito m. 60), Navarro, Alberto Fernández i Sergi Garcia (José Luis Cortés, m. 74).

Àrbitre: Alonso De Ena Wolf (Comitè aragonès). Grogues: Carlos Salvador, Marc Domènech; Berzal, Pelayo, Ro Abajas, Alberto Fernández.

Gols: 1-0, minut 44: Abde; 1-1, minut 79: Rubén Enri.

Incidències: 3.744 espectadors a la Nova Creu Alta. Minut de silenci en record de la mare del director esportiu, Carlos Rosende.

