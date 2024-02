El masculí de vòlei del Club Natació cau a casa (2-3) i el femení planta cara al líder (3-1)

Doble derrota dels sèniors del Club Natació Sabadell en aquesta jornada. El duel de Superlliga2 masculina contra el Sóller va ser disputadíssim i la prova és que va necessitar el tie-break per resoldre el seu desenllaç del cantó balear. Curiosament, els parcials favorables al Club van ser molt més contundents.

En el primer set, els jugadors de Roberto Pozzato van dominar amb distàncies mínimes fins al 24-21. Però l’equip no va tancar el set i el Sóller va capgirar el marcador (25-27). El segon set va ser un calc. També el conjunt nedador va tenir l’opció de guanyar amb un 24-23 i va acabar caient pel mateix guarisme, 25-27. El partit es posava coll amunt.

De totes maneres, el Club Natació va saber reduir els errors en atac i millorar també en defensa i la reacció va tenir recompensa en el marcador, igualant el matx amb un 25-21 i un clar 25-13 que provocava el tie-break. En el cinquè set, l’equip balear va distanciar-se en el marcador des del principi i els sabadellencs no van poder remuntar (8-15). Tot i la derrota, cal destacar l’actitud del conjunt de Pozzato que van sumar un punt. El pròxim partit tornarà a ser de màxima intensitat, a casa del Balafia Vòlei, un dels equips de la zona baixa de la classificació que lluita per evitar el descens.

Planten cara

El sènior femení de Primera Nacional va perdre a la pista del CV Barcelona, per 3-1 (23-25/25-23/25-14/25-23), però van plantar cara al líder del grup. De fet, les de Xavi Perals van avançar-se guanyant el primer set i en el segon van tenir les seves opcions per caure per un ajustat 25-23.

En el tercer set, l’equip blaugrana va imposar-se de forma clara (25-14). No va abaixar els braços el Club Natació i en el quart set va estar molt a prop de forçar el tie-break. Finalment, les locals van tornar a guanyar per la mínima (25-23) per adjudicar-se una patida victòria.