La T-calçot ja està en marxa a Sabadell

Ja som immersos de ple en la temporada de calçots. Com cada any, la pregunta torna a ressonar: fins quan n’hi haurà? Dependrà de la meteorologia, però normalment arriben fins a l’abril. Alguns grups d’amics i famílies ja han pogut gaudir de la primera calçotada de l’any.

A Sabadell, la temporada arriba de nou amb una curiosa iniciativa: la T-calçot, que enguany omple el calendari de calçotades populars a Sabadell. Els participants podran segellar el teu tiquet de T-calçot i entrar al sorteig de la cistella popular que han preparat les entitats organitzadores i que s’entregarà a la darrera trobada el 23 de març.

La primera cita va ser aquest passat dissabte, en un tiberi muntat per les Bruixes del Nord. La seguiran les calçotades organitzades per L’Obrera, el Tallaret, Diables de la Creu Alta i Can Capablanca, que tancarà el cicle el 23 de març.