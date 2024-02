L’Ajuntament de Castellar del Vallès va donar a conèixer el passat dimarts, 6 de febrer, el contingut del pla d’actuació local en l’àmbit de la diversitat funcional. Des del consistori destaquen que s’ha treballat en un document que té l’objectiu de marcar les línies d’acció de l’actual mandat. Aquest text, fruit de la col·laboració amb la Diputació de Barcelona, estableix les estratègies i objectius per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional del municipi, per tal que tothom pugui gaudir i participar de totes les activitats de la vida diària, en qualsevol àmbit. El disseny del Pla d’actuació ha comptat amb la participació ciutadana a través de sessions obertes a persones amb discapacitat física i sensorial i a persones cuidadores.

El pla arriba després de dos anys de diagnosi en l’àmbit de la discapacitat, entrevistes i treball amb personal tècnic i un grup motor; la creació de grups focals amb la participació de professionals i del teixit associatiu i finalment l’elaboració del Pla i validació. El document, que serà sotmès a votació del Ple, s’estructura en sis eixos estratègics: l’organització municipal inclusiva en l’àmbit de les persones amb diversitat funcional; la promoció de l’accessibilitat universal; l’educació, formació i inserció; la cultura, esports i lleure; la ciutadania i participació; el foment de l’autonomia personal i del suport a les famílies cuidadores de persones amb diversitat funcional.

La vila vallesana compta amb unes 1.600 persones -aproximadament, 800 homes i 800 dones- amb algun tipus de discapacitat reconeguda, el que suposa el 6,5% de la població total. Aquesta xifra és dos punts inferior respecte el percentatge de població amb discapacitat de la població de la província de Barcelona i del conjunt de Catalunya. Per grau de discapacitat, un 69% té un grau d’entre el 33 i el 64%, un 18% d’entre el 65 i el 74% i un 13% del 75% o més. Per edats, una mica més d’un terç de la població amb discapacitat (34%) té entre 45 i 65 anys, un altre terç correspon a la població de més de 65 anys (36%). El 30% correspon a la població d’entre 0 i 44 anys. I pel que fa al tipus de diversitat funcional, pràcticament la meitat de la població diagnosticada (47%) té algun tipus de discapacitat física; un 21% correspon a població amb malaltia mental; un 14% a persones amb discapacitat intel·lectual i el 18% restant a altres tipus, com ara les visuals o auditives.

Acte a El Mirador

L’acte de presentació, que va tenir lloc a El Mirador, va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, de la regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef, i del diputat delegat de Joventut, Javi Silva. També es va poder gaudir de l’actuació de la coral Pas a Pas, formació inclusiva de cant coral de la vila, i de la xerrada “Resilencia’t! Troba les oportunitats en les adversitats”, a càrrec de Jordi Dueso, activista pels drets de les persones amb discapacitat.

En el transcurs de l’acte, l’alcalde, Ignasi Giménez, va destacar el “treball de persones que porten molts anys de lluita en l’àmbit de la diversitat funcional” i també que Castellar compti amb una regidoria específica de l’àmbit des de l’any 2019. L’alcalde va agrair la implicació de professionals i del teixit associatiu per “construir un municipi més accessible, més amable i més inclusiu”. Per la seva banda, el diputat de Joventut, Javier Silva, va remarcar el compromís de la Diputació de Barcelona per tal de donar suport als municipis perquè implantin “polítiques públiques que s’encaminin cap una societat més accessible i fomentar així la seva inclusió a la comunitat”. Finalment, la regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef, va assenyalar que l’acte d’ahir servia per fer un “retorn a totes les persones que han participat en l’elaboració del Pla”, i va explicar que “el seu contingut serà portat a consideració del Ple per a la seva aprovació”.

La xerrada de Jordi Dueso, activista pels drets de les persones amb discapacitat, va ser un dels moments més destacats. Ell mateix es defineix com “apassionat del teatre, motivat de les arts de la comunicació, defensor dels drets humans, activista moral i provocador social”. Dueso va reivindicar “la queixa revolucionària i constructiva per aconseguir una societat empàtica” i que cal mantenir una actitud positiva davant les adversitats de la vida, posant “passió, motivació, capacitat i perseverança” i trobant estímuls per a la felicitat (com per exemple “un croissant de xocolata negra”) que permetin “superar les barreres i inseguretats que estan al nostre cap”.

A l’inici de l’acte la Coral Pas a Pas, que inclou integrants amb diversitat funcional i que és dirigida per Clara Martí, va cantar tres cançons que van fer emocionar el públic que omplia la Sala d’Actes d’El Mirador.