Com s’han de rehabilitar els edificis? La resposta arriba a Castellar

L’exposició “ReHabilitem”, una mostra itinerant sensorial i interactiva de la Diputació de Barcelona, és des d’aquest dijous, 8 de febrer, a Castellar del Vallès. Es tracta d’una iniciativa que té per objectiu fomentar la cultura de la rehabilitació d’edificis entre la ciutadania i donar a conèixer els avantatges de tenir uns habitatges rehabilitats, accessibles i adaptats a les necessitats actuals de confort i estalvi energètic.

Així, l’exposició dona resposta a preguntes com què és i per què cal rehabilitar, com s’ha de fer o quins ajuts hi ha per fer-ho. Amb missatges positius i informació clara i accessible, la mostra ajuda a superar les barreres percebudes que dificulten implicar-se en una projecte de rehabilitació, des de la por a la burocràcia fins a la desconfiança en els professionals.

Presentació de la mostra

Tot i que l’exposició estarà instal·lada al Mercat Municipal del 8 de febrer al 8 de març, se n’ha previst una presentació que tindrà lloc el dijous 15 de febrer, a 18 hores, que comptarà amb l’assistència de l’alcalde de Castellar i president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez, de la diputada delegada d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, Ana Maria Martínez, i de David Mongil, cap de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona.

“ReHabilitem” posa èmfasi en l’oportunitat que representen els fons Next Generation, un paquet d’ajudes dirigides a la ciutadania que tenen per objectiu incentivar la rehabilitació energètica dels edificis i dels habitatges, l’economia local i la sostenibilitat del planeta. És per això que a continuació de la presentació de l’exposició tindrà lloc una taula informativa sobre els aspectes pràctics de la tramitació d’aquests ajuts europeus, que començarà a les 18.30 hores a la Sala d’Actes d’El Mirador.

La presentació d’aquesta segona part de l’acte anirà a càrrec de Joan Creus, tinent d’alcalde de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic; Andrés Medrano, conseller delegat per a Transició Energètica del Consell Comarcal del Vallès Occidental; i Laura Navarro, Consellera delegada per a temes d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

A la taula informativa, que moderarà Marta Pradal, tècnica de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, hi participaran Oriol Farriol, arquitecte tècnic de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya; Víctor Forns, coordinador de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida: Claudia Pecharroman, arquitecte de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC; i Mireia Figueras, arquitecta del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

La proposta l’organitzen l’Ajuntament de Castellar del Vallès, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Diputació de Barcelona, el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i COAC.