Desarticulen una banda internacional dedicada al robatori en domicilis

La Unitat d’Investigació de la comissaria de Granollers dels Mossos d’Esquadra ha desarticulat una organització criminal que cometia robatoris en domicilis i que operava a nivell internacional. A la regió metropolitana haurien realitzat almenys una desena d’assalts, però els investigadors els relacionen amb una trentena de casos, encara en estudi.

El grup actuava de manera itinerant per tota Europa, però tenia especial fixació per la zona nord de Barcelona. De fet, són diversos els successos al Vallès Occidental. Ara per ara, els investigadors els han pogut atribuir robatoris a Sant Cugat del Vallès i Montcada i Reixac, a més de les Franqueses del Vallès, Canovelles, Santa Eulàlia de Ronsana, Bigues i Riells, tots ells als Vallesos, i també al petit municipi d’Urús (Cerdanya).

La banda havia entrat a Europa al novembre, provinent de Sudamèrica i amb visat de turista. Un cop aquí feien servir cotxes i habitacions de lloguer per moure’s pel territori. També tenien llogat un magatzem a l’Hospitalet de Llobregat que funcionava com a centre logístic de la banda. Fora de Catalunya havien actuat al País Basc, París, Zurich, Milà, Hamburg i el sud de França.

No es descarten més detencions

El robatori que desencadena la investigació policial és el de les Franqueses, quan gràcies a un testimoni, els Mossos poden situar el vehicle amb què van fugir els assaltants amb un altre robatori al País Basc.

L’operatiu policial es va fer finalment el 6 de febrer, quan els investigadors van detectar que la banda era a punt de sortir d’Espanya, coincidint amb el venciment del seu visat de turista. Els Mossos han detingut un total de cinc persones, de les quals dues ja han ingresasat a presó. La investigació, però, continua oberta i no es descarten noves detencions.