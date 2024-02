Arbrat i plantes a la Gran Via, mesos després

La reforma de la cruïlla de la Rambla – Gran Via ja ha acabat un cop, aquesta setmana, s’ha fet la plantació de l’arbrat i la vegetació, que era el que faltava. I aquests dies també s’estan plantant arbres i vegetació al pati de l’Artèxtil, al carrer de Quevedo, que és una altra de la desena d’obres de l’Oficina Gran Via–Ripoll iniciades el mandat passat, amb el lideratge de Junts. A hores d’ara, la majoria d’obres d’aquest projecte global de 3,9 milions d’euros finançats en part pels fons europeus Next Generation ja estan acabades.

L’actual fase d’emergència per sequera permet el reg amb aigua regenerada o freàtica que serveixi per garantir la supervivència dels arbres que hi ha a l’espai públic. Des de l’Ajuntament, fonts municipals subratllen que “s’ha fet ara perquè és el moment idoni per plantar”; i remarquen que es tracta de “vegetació autòctona que necessita poca aigua”. A les jardineres hi ha plantes arbustives com les buguenvíl·lies, romaní o la Salvia Jamensis; i els arbres són cercis multitronc, de fulla caduca. També s’ha de tenir en compte que la plantació dels arbres i les plantes és el darrer pas d’un procés de tramitació administrativa que, per normativa, sempre s’ha d’allargar diversos mesos.

A la cruïlla de la Rambla–Gran Via–avinguda de Barberà les obres van començar a mitjans de gener del 2023 i havien de durar tres mesos, de manera que haurien d’haver acabat a finals d’abril de l’any passat. Si ara ja es compten com a acabades, el retard haurà sigut de poc menys d’un any. S’hi han invertit gairebé 266.000 euros. En el cas de l’Artèxtil, 425.500 euros.

“A veure com arrelen”

Entre els veïns i persones que passen caminant per aquesta cruïlla entre la Rambla i l’avinguda de Barberà hi ha una barreja de sentiments. Carlos Sanz, per exemple, opina que “és més o menys el que hi havia, no hi ha gaire canvi, però ja era hora que posessin les jardineres; a veure com arrelen les plantes i els arbres, però en principi ho veig bé”. En el seu cas, valora més positivament que s’hagin suprimit els passos soterrats i s’hagin pintat passos de vianants en superfície, amb regulació semafòrica, la qual cosa també s’ha acabat de fer en les darreres setmanes. “Depèn més o menys de per qui, però de nit, per gent gran, gent jove… era complicat. Millor passar pel semàfor, tot i que tinc la sensació que provoca retencions puntuals de trànsit”, afegeix.

L’obra de la cruïlla ha permès ampliar l’espai per als vianants a l’encreuament entre la Rambla i l’avinguda de Barberà i, en aquesta zona intermèdia, plantar-hi arbres i vegetació. Paral·lelament, s’ha asfaltat i pacificat el trànsit elevant la calçada, amb nous semàfors i senyals. Una de les qüestions que ja durant les obres va generar polèmica entre els veïns són les cantonades de les noves jardineres. El consistori es va comprometre a finals de setembre de 2023 a arrodonir-les.

Ni el projecte global ni el resultat de les diverses obres de la Gran Via satisfà la Crida per Sabadell, que les qualifica de “nyap del PSC i Junts”. El regidor de la formació Oriol Rifer assegura que “en comptes d’emprendre propostes valentes de reducció real del trànsit i contaminació només s’han remodelat algunes voreres, tancat passos subterranis i plantat alguns arbres, mesures ridícules i totalment insuficients”. La Crida insisteix a reclamar un model de ciutat en què cada veí tingui tots els serveis bàsics a 15 minuts a peu, en bicicleta o transport públic.

A part de la situació de les dues obres ja comentades, a hores d’ara, ja han acabat les de supressió del pas de vianants soterrat del Parc Taulí, que ha passat a ser en superfície, i el mateix s’ha fet a l’altura dels carrers del Sol–Sardà i Sant Pau–Buxeda. També estan enllestides les remodelacions de la placeta de Calassanç Duran i, pràcticament, les del carrer d’Antoni Forrellad, tot i que hi falta el creuament amb la carretera de Prats.

Més amunt, les obres del carrer de l’Alcalde Ribé s’han de tornar a licitar. Les obres del nou espai del carrer de l’Illa i de la ronda d’Orient, al davant del tanatori, estan pràcticament enllestides i les de Fira Sabadell, que s’havien de fer aquest any, han quedat descartades. El lateral de l’equipament, en què predomina l’asfalt i el formigó, s’havia de naturalitzar amb més verd i espais d’ombra. S’hi havien de destinar 325.000 euros, però el projecte va caure del pressupost municipal del 2024.