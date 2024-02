Els nedadors del CN Sabadell, Sergio de Celis i Carles Coll (que en un inici no havia de participar en la prova) van acabar la final del 4×100 lliure del Mundial de Doha amb l’equip espanyol en la vuitena posició. Amb un temps de 3:14.93, el combinat estatal es troba en zona de classificació olímpica, però encara li falten dues mínimes individuals per a tancar la seva presència a París 2024.

Els dos nedadors del Club encara els hi queden dies de competició a Qatar i és que les proves de natació no han fet més que començar. Carles Coll va acabar en la 27a posició els 100 braça i disputarà aquesta setmana els 200 estils i 200 braça. Per altra banda, De Celis també té pendents els 100 lliure, el 4×100 estils i el 4×200 lliure. La tercera del CNS, Stefania Gómez no es va classificar per a les finals dels 200 estils. A la colombiana li quedarà per nedar els 100 i els 50 braça.

13 de l’Astralpool als quarts de final del Mundial

Al waterpolo, els 13 de l’Astralpool disputaran els quarts de final del Mundial. Les vuit waterpolistes ho faran avui i amb opcions de ser a semifinals totes. Les espanyoles Laura Ester, Judith Forca, Maica Garcia, Bea Ortiz i Paula Leitón es veuran les cares amb el Canadà (15:30). En cas de passar, la selecció estatal s’enfrontaria als Estats Units de l’ex del Club, Maggie Steffens, o a Austràlia. A l’altre costat del quadre, els Països Baixos de Van der Sloot i Maartje Keuning s’enfrontaran a Hongria (17:00) i la Itàlia de Sofia Giustini a Grècia (18:30).

Al costat masculí hi haurà duel de jugador del CN Sabadell. La Montenegro de Kosta Averka i Stefan Vidovic va certificar ahir la seva presència als Jocs de París amb la classificació per als quarts. Els balcànics es veuran les cares demà amb la selecció espanyola (14:00). L’equip de Fran Valera, Blai Mallarach i Edu Lorrio buscarà estar entre els quatre millors del món una vegada més.