FOTOS | Sabadell organitza un minut de silenci per la mort de dos guàrdies civils

L’Ajuntament de Sabadell ha convocat avui un minut de silenci amb motiu de la mort en acte de servei de dos guàrdies civils, el passat 9 de febrer a la localitat de Barbate, en funcions de lluita contra el narcotràfic. El minut de silenci va tenir lloc a les 12 de migdia a la plaça de Sant Roc i va comptar amb diferents representants de grups municipals, a excepció de ERC, La Crida i Sabadell en Comú Podem.

Els dos guàrdies civils van ser envestits per una narcollanxa divendres a la nit en un incident on també van resultar ferits dos agents, un d’ells en estat greu, però fora de perill. Un dels dos agents morts és de Barcelona i un dels ferits de Terrassa, segons el cos policial. De fet, la Guàrdia Civil ha detingut cinc persones per la seva presumpta relació amb la mort de dos dels seus agents.

L’Ajuntament es suma així a la convocatòria de la Federación Española de Municipios y Provincias, com a mostra de suport i solidaritat amb les famílies dels guàrdies civils morts i en reconeixement a la gran tasca realitzada pels membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.

Fotografies: Aina Torres