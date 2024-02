Màgia, ritme i color al Carnestoltes de Sabadell

El color i el ritme han arribat un Carnestoltes més a Sabadell. En un diumenge ple de disbauxa, la ciutat s’ha omplert d’alegria i xerinola per celebrar una de les cites més multitudinàries de l’any. És així com centenars de sabadellencs, 26 comparses i prop de 1.800 participants han pogut gaudir d’una intensa jornada que, com ja és habitual, ha iniciat el seu recorregut al carrer de Francesc Layret i ha acabat al final de la Rambla, a tocar de la Gran Via.

Cercavila en marxa

La cita és una de les més esperades pels sabadellencs, fet que s’ha notat des de l’inici de la tarda. I és que des d’abans de l’inici de la rua s’ha pogut veure la zona del Francesc Layret plena de gom a gom. Amb el pas dels minuts les diferents comparses han anat arribant a l’espai de sortida i han anat distribuint-se segons l’ordre preestablert. En aquesta edició els sabadellencs han pogut gaudir de carrosses i disfresses fetes a mà com el Cavall de Troia, Guardians de les Estrelles, el món dels videojocs, un equip de rugbi, la Ventafocs i fins i tot una adaptació dels bitllets de la TUS, entre altres. Moltes d’aquestes les han elaborat associacions de veïns locals, però també s’han pogut veure coreografies organitzades per membres de les AFA d’algunes escoles.

Amb gran il·lusió les comparses han iniciat la cercavila lluïnt les seves millors gales. Això sí, amb el pas previ del Rei Carnestoltes. Sa Majestat, juntament amb el seu seguici, han cridat als sabadellencs a fer xerinola i gaudir de les celebracions. Entre els participants hi ha hagut un nivell altissím de vestuari i decoració, i és que com bé han expressat alguns d’ells l’elaboració de tot plegat els ha requerit llargues jornades d’esforç.

És el cas de Nuri Romeo i Lali Ribes, membres de ‘Al Compàs‘. Aquesta comparsa, formada per integrants de Terrassa i Sentmenat, ha preparat una carrossa dedicada a ‘Els guardians de les estrelles’. “Som una seixantena de persones, durant 3-4 mesos hem anat quedant per preparar-ho tot i assajar”, han explicat. En ser de diverses localitats, els membres de la comparsa també han participat a les rues de Terrassa i Sentmenat. Tot i així, la sabadellenca és la que més han gaudit: “Ens agrada molt perquè hi ha molt ambient i els carrers són més amples, això ens permet ballar amb més comoditat”.

Una altra comparsa ha estat la formada per membres de l’AFA del Joanot Elisenda. Disfressats d’un camp de gira-sols, una 80 de pares i mares han mostrat el seu talent i han acompanyat als seus fills a la rua. “Vam començar a preparar-ho tot a principis d’octubre i el que més ha costat ha estat la coreografia, quasi totes som mares i hem tingut feina, però hi havia molta il·lusió i ho hem aconseguit”, han comentat Lola Martínez i Sussana Riboz, membres de l’AFA. Per aquesta comparsa la cita ha representat la seva primera participació en la rua, un fet que han destacat molt: “Per nosaltres participar ja és tot un premi, hi ha un nivell altíssim i és una experiència brutal”.

Com a membres més veterans hi hem trobat a l’Associació de Veïns de La Planada del Pintor. Amb més de 30 anys de participació, enguany han dut les mateixes ganes i energia de sempre. Formada per 127 persones la comparsa va començar a preparar tot el seu material a principis d’abril. “Hi ha molt a preparar i sempre dediquem molt temps, ens agrada i ens permet fer comunitat”, ha asseverat Loli Colmena, membre de l’AV. Havent participat tantes vegades hi ha qui podria creure que per ells ja no representa tant, una opinió que Colmena ha desmentit: “Ja fa molts anys que venim, però nosaltres ho vivim sempre com si fos el primer cop. El que més ens agrada és l’ambient, la companyonia i tota la disbauxa que envolta la rua”.

Cerimònia de premis

Un cop acabada la rua, la plaça del Doctor Robert ha acollit una actuació de STAR3, que ha fet temps fins a l’entrega dels premis. Un moment en el qual el Rei Carnestoltes ha pujat dalt l’escenari per premiar les comparses. L’alegria i l’efusivitat s’han pogut observar a mesura que s’han desvelat els guanyadors.

El 1r premi a la millor comparsa i carrossa se l’ha endut la comparsa Thirteen Gold amb The deep ocean, qui ha estat obsequiada amb 1000 € i un pernil.

El 2n premi a la millor comparsa i carrossa se l’ha endut Amics de Grispance, amb Cinderela i han estat obsequiats amb 700 € i un pernil.

El 3r premi a la millor comparsa i carrossa se l’ha endut l’Associació de Veïns La Plana del Pintor, amb Welcome to Burlesque i han estat obsequiats amb 400 € i un pernil.

El 1r premi a millor comparsa ha estat per l’Associació Gent de Torre-Romeu, amb Tradicional Games, la seva recompensa han estat 500 € i un pernil.

El 2n premi a millor comparsa ha estat pel grup Al Compàs, amb la representació Els guardians de les estrelles, la qual ha estat obsequiada amb 400€ i un pernil.

El premi a la diversió ha estat pel grup Falcons Sabadell, amb Anem com una moto, el seu obsequi han estat 200€ i una caixa de fuets.

El premi ‘més carnavaler‘ ha estat per l’Associació de Veïns El Torrent del Capellà, amb Animales,el seu obsequi han estat 200€ i una caixa de fuets.

El premi a millor coreografia ha estat pel grup de dansa Harmony, amb Mamma Mia, el seu obsequi han estat 200€ i una caixa de fuets.

El premi a millor vestuari ha estat pel grup Taula Rodona, amb Sarao, el seu obsequi han estat 200€ i una caixa de fuets.

El premi a millor escenografia ha estat per l’Associació de veïns Can Deu i la seva representació de Vikings, com a recompensa han rebut 200€ i una caixa de fuets.

Comiat del Rei Carnestoltes

Després de l’entrega de premis ha estat el torn de la crema del Rei Carnestoltes. Enguany no hi ha hagut la tradicional Arribada dels Àngels, però sí que s’ha mantingut la sortida dels Diables i el discurs de la Vella Quaresma. És així com els primers han transportat el taüt de sa majestat fins al Racó del Campanar. Allà, la segona protagonista del moment ha proclamat la fi de la festa i la “recuperació del seny”.

D’aquesta manera, i acompanyat d’un petit castell de focs llançats des del campanar, els sabadellencs han dit adeu a les celebracions del Carnestoltes d’enguany. Una celebració plena de color i xerinola que ha fet vibrar la ciutat durant aquest cap de setmana i per la qual tocarà esperar de nou. Per sort, el compte enrere per la següent ja ha començat.