Nou centre d’atenció a les víctimes d’abusos sexuals al Vallès

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va inaugurar la setmana passada una nova Barnahus a Terrassa. El centre, ubicat provisionalment a l’edifici del Vapor Gran mentre es construeix la seu definitiva al nord de la ciutat, atendrà uns 450 infants i adolescents del tot el Vallès Occidental que han patit abús sexual i a les seves famílies.

Seguint el model de la primera Barnahus a Tarragona, el centre oferirà una atenció integral a les víctimes en un espai amigable lluny de comissaries i hospitals. “Som pioners i volem ser referents al sud d’Europa en la reparació i prevenció de la violència sexual contra els infants”, va assenyalar el conseller.

Tres espais a Catalunya

Amb la de Terrassa ja són tres les Barnahus en marxa a Catalunya. La primera és va posar en servei el 2020 a Tarragona i la segona a Lleida el desembre passat. L’objectiu del Govern, com ha recordat el conseller Carles Campuzano, és tenir-ne 13 d’operatius aquest 2024, amb una inversió total de 20 milions d’euros. De moment, Sabadell continuarà cobert per la infraestructura estrenada recentment a Terrassa.

El conseller va reconèixer que l’objectiu és replicar l’èxit obtingut al centre de Tarragona, que des de la seva posada en marxa ha fet “emergir una realitat que estava allà d’abusos sexuals que ni es coneixia ni es tractava i que ha permès triplicar el nombre d’infants atesos per haver patit violència sexual”. “Hem obert un armari on estan apareixent coses difícils de gestionar perquè hi ha molt dolor acumulat, però com a societat hem de tenir el coratge d’afrontar-les”, ha reblat.

Campuzano recorda que Catalunya és pioner i referent al sud d’Europa en la reparació i prevenció de les violències sexuals a infants i joves, i que tota la feina que s’està fent haurà valgut la pena si es continua avançant en aquest direcció.