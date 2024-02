El parc de lloguer social s’ha de multiplicar per cinc

Sabadell hauria de multiplicar per cinc el seu parc d’habitatges de lloguer social en els pròxims vint anys si vol complir amb el compromís que li reclama la Generalitat de Catalunya. El nou Pla territorial sectorial de l’habitatge (PTSH) que ha aprovat el govern català de forma provisional recentment preveu elevar fins a un 10,3% el parc de lloguer social que hauran de tenir els municipis amb més demanda d’habitatge, com Sabadell, el 2044.

Actualment, a Sabadell hi ha més d’un miler de pisos de lloguer social (1.704), que representen poc més de l’1,8% de tots els habitatges registrats al cadastre el 2022: 90.998. Per tant, per complir aquest objectiu, tant l’Ajuntament de Sabadell com la Generalitat haurien de construir uns 7.669 pisos de lloguer social (cinc vegades i mitja més dels que hi ha ara) per arribar als 9.373 d’aquesta tipologia que hi hauria d’haver al municipi d’aquí a dues dècades, sense tenir en compte el creixement que tindrà la ciutat amb altres promocions d’habitatge lliure. Serien, com a mínim, més de 400 per any. La mesura busca incrementar el parc d’habitatge assequible, sobretot en un moment de manca d’oferta i de rècord històric de preus.

El Pla Local d’Habitatge 2014–2019 que va fer el govern quadripartit preveia la construcció per iniciativa municipal de 362 pisos en aquest període i, posteriorment, el govern de Marta Farrés va ampliar a 528 pisos amb la compra d’altres finques. Dels 362 previstos de construir, actualment se n’han acabat de fer 53 (15,5%), que són els del carrer de Zurbano (21) i de Francesc Layret (32), i en els dos casos ja hi viuen els primers inquilins.

Tanmateix, el nombre d’habitatges de lloguer social que el Govern ha anat incorporant a la ciutat és superior, perquè s’hi han d’incloure diversos pisos obtinguts per altres mètodes com la compra directa. En aquest sentit, el regidor Eloi Cortés ha insistit diverses vegades que el Govern opta per explorar totes les vies possibles per incrementar el parc de lloguer social. Tanmateix, Cortés insisteix que “aquesta planificació es quedarà en res si no posen recursos des de la Generalitat, que és qui té la competència. Els ajuntaments estem sostenint les polítiques d’habitatge i no podem anar sols”. A part de les promocions que està tramitant l’Ajuntament, com les de Can Gambús i la Roureda, actualment l’Incasòl està enllestint una promoció de 34 pisos de lloguer social a la ronda d’Europa (Can Llong). Des del sector de la construcció, el president del Gremi de Constructors, Pere Mañero, va insistir fa uns mesos al Diari que “l’administració no té la capacitat per tirar endavant això” i creu que “hauria de fer atractiva l’opció de la construcció i promoció d’habitatge social” per part d’empreses privades.

Amb l’aprovació, el Departament de Territori modifica l’objectiu de lloguer social que recollia el document inicial, que el situava en el 7%, i l’eleva fins al 10,3%. El pla entrarà en vigor l’1 de juliol del 2024 i afectarà 163 municipis on viu el 82,7% de la població.