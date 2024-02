Sabadell es consolida com a seu de la Copa del Món júnior d’esgrima

Més de 150 tiradors participaran a Sabadell en una nova edició de la Copa del Món júnior d’esgrima. La ciutat es consolida com a punt de la competició mundial en la modalitat floret masculí individual i per equips d’aquesta categoria. L’escenari serà el Pavelló Municipal d’Esports durant el pròxim cap de setmana, 17 i 18 de febrer.

Serà la cinquena vegada que la nostra ciutat sigui la seu d’aquesta competició, que acollirà un total de 149 tiradors en representació de 30 països. Durant la presentació del torneig, la tinenta d’alcaldessa i regidora d’Esports, Montse González, ha destacat la importància que té per a Sabadell que s’hagi “consolidat una prova oficial del circuit internacional de la Copa del Món i que tanca la competició d’aquesta temporada en la modalitat de floret masculí júnior. S’afegeix a la resta d’esdeveniments esportius d’alt nivell que s’organitzen a Sabadell i que la consoliden com a ciutat activa esportivament”.

D’altra banda, la regidora de Turisme i Projecció de ciutat, Katia Botta, ha assenyalat que “l’esport és un actiu turístic molt important a la nostra ciutat”. En aquest sentit, ha remarcat que “una competició com aquesta Copa del Món encaixa perfectament amb els nostres objectius de promocionar la marca Sabadell”.

Presència local

L’esdeveniment forma part del calendari de proves del circuit internacional de la Copa del Món júnior i la prova de Sabadell tancarà la competició d’aquesta temporada. Començarà el dissabte 17, a partir de les 9 del matí, amb la competició individual. L’entrada és gratuïta. El diumenge 18, serà el torn de les proves per equips, en què participaran fins a 15 seleccions nacionals. L’esdeveniment compta amb els tiradors sabadellencs, del club d’Esgrima Sabadell-Jaume Viladoms, Hèctor Romero Ortin (18 anys), Àlex Uria Farrés (15 anys) i Marc Seriola Sànchez (17 anys).

Per la seva part, Elvira Lupascu, vicepresidenta del Club d’Esgrima Sabadell-Jaume Viladoms, que coorganitza la prova, ha assenyalat que “la competició serà d’una enorme qualitat, amb 7 dels primers 8 tiradors del rànquing mundial. Cal destacar el primer equip del rànquing, els Estats Units i per primer cop després de la pandèmia, hi participarà una potència com la Xina”.

Organitzen aquesta competició la Federació Catalana d’Esgrima, el Club d’Esgrima Sabadell-Jaume Viladoms, la Reial Federació Espanyola d’Esgrima, la Federació Europea i la Federació Internacional d’Esgrima. Hi col·laboren l’Ajuntament de Sabadell, el Centre Educatiu Jaume Viladoms, el Consell Català de l’Esport, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Consejo Superior de Deportes.