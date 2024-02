La selecció espanyola femenina, amb cinc de l’Astralpool, cau a les semifinals del Mundial

La selecció espanyola femenina de waterpolo ha caigut a les semifinals del Mundial de Doha davant els Estats Units (11-9). La bona defensa i l’encert de la incombustible Ashleigh Johnson sota pals han decantat les ‘semis’ cap al costat estatunidenc. D’aquesta manera, les cinc jugadores de l’Astralpool CN Sabadell presents al combinat estatal s’acomiaden de la lluita per l’or.

Ja a l’inici, les nord-americanes han obert el partit amb un gran parcial de 3 a 0. Ha reaccionat l’equip espanyol i amb els gols d’Elena Ruiz, Pili Peña, Isabel Piralkova i Nona Pérez entre el final del primer i el començament del segon període s’ha igualat el marcador (4-4). Abans i després del descans, però, les estatunidenques han tornat a pujar el ritme per a començar a certificar el seu triomf amb quatre gols consecutius. Les joves Ruiz i Piralkova han agafat responsabilitat al final del tercer quart i han donat emoció als darrers minuts amb el momentani 9-7.

La precipitació i nerviosisme espanyol, unit a les bones aturades de Johnson en els moments clau, han acabat de definir la semifinal. Estats Units ha tornat a marxar de quatre gols i tot i que Paula Crespí ha retallat, els intents de posar-se a dos han estat envà. La defensa nord-americana ha mantingut fora de combat a les jugadores diferencials l’Astralpool com són Bea Ortiz, Judith Forca o Maica Garcia. Finalment, Piralkova ha maquillat fins a l’11 a 9, ja sense temps de reacció. El divendres (14h), el combinat estatal s’enfrontarà a Grècia en la lluita pel bronze mundial.

Demà, torn del masculí

Demà dijous serà el torn de l’equip espanyol masculí. Edu Lorrio, Blai Mallarach i Fran Valera lluitaran per un lloc a la gran final davant la selecció italiana (14h). El conjunt de David Martín va superar amb solvència la Montenegro de Kosta Averka i Stefan Vidovic als quarts (15-12) i es tornarà a veure les cares amb un combinat transalpí que ja va deixar fora de combat a l’Europeu del mes passat. A l’altre costat del quadre, Croàcia i França buscaran continuar en la lluita per l’or.