Badia demana recursos per gestionar el fet migratori

Els alcaldes de Badalona, Manresa, Badia del Vallès i Guissona van participar dimecres en un debat sobre gestió de la immigració al Cercle d’Economia, demanant més recursos per afrontar aquesta qüestió. Durant la seva intervenció, el badaloní Xavier García Albiol va relacionar delinqüència i immigració reclamant a l’Estat que “no deixi campar per les ciutats” les persones migrants. El batlle va assegurar que en no estar regularitzades “poden acabar sent víctimes de màfies, i la major part acaben en la mendicitat, recollint ferralla o sent autors de delictes”.

L’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, va advertir que el discurs d’Albiol és “perillós” i va qualificar “d’hipòcrita” lligar immigració amb delinqüència. “La gestió és una dificultat, però crea valor i riquesa per les ciutats que les acullen”, va apuntar. La batllessa socialista es va preguntar “quina societat d’acollida som”. “La societat li diu (a la persona immigrant) que és diferent, que la seva cultura és inferior, que la nostra cultura és la bona”, va apuntar.

Crítiques a Albiol

Amb tot, l’alcaldessa va advocar per “resoldre” el fet migratori des del “pacte polític”. “Mentre l’utilitzem de manera partidista i interessada lligant la immigració amb un problema no aconseguirem res”, va recordar. També va assenyalar que en una societat envellida “necessitem” persones immigrants. Amb tot, es va mostrar partidària de la “interculturalitat”. “La nostra cultura és un fet viu. El límit ha de ser el respecte als drets fonamentals i a les llibertats”, va dir responent a les declaracions d’Albiol.

Badia és un dels municipis vallesans amb unes dades d’immigració més baixes -per darrere de ciutats com Sabadell o Terrassa-, lleugerament per sobre del 7%, segons dades d’Idescat. De fet, la xifra a Catalunya és de més del doble, superant el 16% de població estrangera en el conjunt del país.