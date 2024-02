Aquest divendres s’inaugura el nou tram de la B-40. La Crida per Sabadell ha tornat a mostrar-se contrària a la infraestructura, en un comunicat on assenyalen que la posada en marxa de l’autovia és “una demostració més que el Quart Cinturó segueix viu”.

“Avui arriba a Terrassa i demà arribarà a Sabadell amb el nom de ronda Nord si no s’atura aquest despropòsit d’asfalt i fum que ens trinxa el territori”, adverteixen des de la formació anticapitalista. El grup demana un canvi de paradigma per reduir la necessitat de desplaçaments, tant de mercaderies com de persones, i que s’aposti i inverteixi en infraestructures que fomentin el transport públic i un sistema de mobilitat més sostenible. “Ens oposem fermament a una infraestructura que ens aboca a un model de mobilitat caduc, propi de temps passats i sense més perspectiva de futur que la de perpetuar un sistema econòmic fracassat que ens porta a la misèria i al col·lapse climàtic“, refermen amb contundència.

La Crida encoratja els veïns, col·lectius i entitats de Sabadell i del Vallès a continuar “plantant cara” i a “mantenir la lluita en defensa de la nostra comarca com ho han fet els últims 30 anys”. A més, assenyalen el partit socialista, Esquerra i els socis de Junts i En Comú Podem, com a responsables polítics, “perquè canviïn de rumb i aturin el projecte des dels Ajuntaments, des de la Generalitat o des del Govern de l’Estat”, conclouen en el text.