La selecció espanyola femenina es penja el bronze a Doha amb un gol a l’últim segon

La selecció espanyola femenina de waterpolo s’ha penjat el bronze al Mundial de Doha. Un nou èxit i una medalla més per a l’equip de Laura Ester, Judith Forca, Bea Ortiz, Paula Leitón i Maica Garcia que han superat a Grècia al partit pel tercer lloc (10-9) amb un gol a l’últim segon. A diferència de l’enfrontament de ‘semis’, l’aportació de les jugadores de l’Astralpool CN Sabadell ha estat decisiva i és que set dels gols espanyols han portat segell sabadellenc.

Judith Forca ha obert el marcador amb fortuna i, després que les gregues igualessin, Bea Ortiz ha fet el 2 a 1. Al segon quart, de nou Forca ha obert distància i Maica Garcia ha retornat els dos gols de diferència després que Grècia tornés a retallar. Han reaccionat les hel·lenes amb un parcial de 3 a 2, amb gols de Bea Ortiz i Paula Crespí, abans del descans que ha deixat el partit molt més igualat.

En un tercer període dominat per les defenses, Paula Camús ha tornat a posar la diferència de dos i Martina Terré ha agafat protagonisme aturant un penal. No obstant això, un nou gol grec ha donat emoció als darrers vuit minuts. Ha començat bé per a les espanyoles que semblaven certificar el bronze amb un penal transformar per Forca i el primer gol del partit per a Paula Leitón.

Reacció grega i desenllaç boig

No ha estat així i és que Grècia no ha defallit i la precipitació en els atacs de la selecció han donat esperança al combinat hel·lènic que amb un 0-3 ha tornat a igualar a un minut pel xiulet. En aquest tram, el seleccionador estatal Miki Oca ha reclamat amb insistència un canvi antireglamentari de les gregues que hagués suposat un penal favorable a l’equip espanyol.

No ha pogut aprofitar el seu atac el combinat estatal i a 4 segons pel final, Grècia ha sortit amb la portera a buscar el gol del triomf. Una contra-falta ha permès a les espanyoles recuperar la pilota i Elena Ruiz ha anotat a porta buida el gol del triomf en un desenllaç d’autèntica bogeria. Aconsegueix la medalla mundial que li faltava la selecció que pujarà al podi per quarta vegada en els darrers cinc campionats del món.