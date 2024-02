“Ara estic en un moment que he de fer una passa endavant i mantenir-me”

La nedadora artística del CN Sabadell, Txell Ferré, va tancar la seva estrena en un Mundial amb un cinquè lloc i el bitllet a París sota el braç. Als seus 17 anys, el debut en una gran cita internacional va ser molt positiu. “Sent molt nova a la selecció, vaig anar amb la intenció d’aprendre i gaudir. Normalment nedo diverses rutines als campionats i al només fer-ne una, anava més relaxada”, afirma.

Encara en edat júnior, el salt per a Ferré va ser gran competint ja amb les millors del món en la seva disciplina. “Al principi em feien respecte, però després només pensava a fer el que he entrenat. L’equip em va acollir molt bé des del primer moment”. El combinat estatal arribava a Doha amb l’objectiu de certificar el bitllet olímpic. Per a aconseguir-ho necessitaven estar entre les cinc millors seleccions a la classificació general de les tres proves per equips.

Cinquè lloc a la rutina acrobàtica

Txell Ferré va nedar la rutina acrobàtica amb un bon cinquè lloc i la quarta i segona posició al lliure i tècnic van certificar la classificació a París. “Estem molt contentes perquè, més enllà de la classificació, és un Mundial i vam estar a dalt en totes les proves. Al final és un premi a la feina feta els darrers anys. Jo soc nova, però són un equip molt consolidat i han lluitat molt per tornar a col·locar la selecció entre les millors”, reflexiona.

La reducció de nedadores en la llista dels Jocs podria penalitzar a la Txell que encara no sap si serà a París a l’estiu. “Al Mundial van onze i als Jocs només nou. La lògica diu que jo, al ser la més jove, em quedaré fora. De totes formes estaré amb elles en aquest procés i ajudaré en el que calgui perquè arribin en les millors condicions de lluitar per una medalla per equips. Haver format part de la classificació ja em fa sentir part vagi o no a París”.

Mundial júnior a l’estiu i l’objectiu de consolidar-se

Aquest any també hi ha l’Europeu al juny, però la temporada està copsada pels Jocs i encara no se sap si l’equip espanyol formarà part de la competició. “En any olímpic sempre és tot molt més estratègic per amagar i mostrar les cartes que vols. La cita important és París i per això encara no sabem què es decidirà respecte al campionat d’Europa. Si es considera que anirà bé en la planificació i preparació, hi anirem i lluitarem per les medalles que són l’objectiu en totes les competicions”, assevera.

El futur és molt prometedor per a la jove nedadora del Club que tot just acaba de començar el seu camí. Txell Ferré té clares les seves metes a curt i mitjà termini tant esportivament com personalment. “Aquest any tinc el Mundial júnior al Perú i l’objectiu és fer el millor paper possible. Ara estic en un moment que he de fer una passa endavant i mantenir-me. De cara al futur, primer acabar l’institut i no oblidar-me dels estudis, però també consolidar-me a la selecció complir el somni olímpic”.

/Cedides