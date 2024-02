En els últims mesos, els centres educatius de la ciutat han mostrat dificultats per mantenir una activitat habitual a causa de la falta de substitucions tant per a les baixes del professorat com per a les baixes del servei de consergeria. En aquest sentit, En Comú Podem ha adreçat a la Conselleria d’Educació una iniciativa per a garantir el cobriment de les baixes del professorat com més aviat millor amb l’objectiu que aquest fet no entorpeixi el normal desenvolupament dels centres educatius, una situació que es produeix -expliquen en un comunicat- fonamentalment en l’educació secundària.

En el cas de les escoles de primària, la competència de cobrir les substitucions del servei de consergeria és municipal. Per aquest motiu, els comuns demanen a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell que estudiï mesures estructurals perquè aquest servei no quedi afectat quan es produeix una baixa laboral. Actualment, consideren que el nombre de conserges en reserva per a garantir el cobriment d’aquestes baixes “no és adequat” per a la quantitat de places que han de substituir i això acaba afectant la dinàmica quotidiana dels centres educatius públics de primària a la nostra ciutat.

En Comú Podem vol incidir en el fet que el bon funcionament del sistema educatiu és una obligació de les administracions públiques i, en el cas de les escoles de primària, molt especialment competència del govern municipal tant en l’àmbit del manteniment com del servei de consergeria. Per aquest motiu, remarquen que el govern del PSC i Junts hauria d’estudiar fórmules estructurals per garantir un òptim funcionament d’aquest servei essencial com ara una reorganització del servei de consergeria i una ampliació de conserges contractats que faciliti aquesta rotació necessària en casos de baixa laboral.