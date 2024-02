La manca generalitzada de professors substituts per cobrir les baixes està portant als centres de secundària a situacions delicades. El Departament d’Educació no troba substituts i xifra el dèficit de docents en prop de mig centenar a Catalunya. La situació, que ha esdevingut estructural en els darrers anys, s’ha agreujat els darrers mesos i està tensant encara més la tasca dels docents a alguns instituts de Sabadell.

És el cas de l’IES Vallès, al barri d’Hostafrancs, on ara mateix hi ha dues vacants sense cobrir. “Fins Nadal ens anava molt bé i miraculosament se’ns cobrien totes les baixes”, apunta Gemma Coca, directora de l’IES Vallès, que afegeix que “ara la cosa ha empitjorat”. Amb les dues vacants, les assignatures de física i química han quedat coixes. “I sí que hi ha professors de guàrdia durant aquestes classes, però és evident que l’aprenentatge no és el mateix”, remarca Coca. Per evitar que l’alumnat s’enredereixi en la matèria –i tenint en compte que afecta estudiants que han de fer la selectivitat aquest juny– un professor de l’institut s’ha ofert de forma voluntària a agafar dos grups alhora.

També a l’institut Pau Vila, a Gràcia, han hagut d’aprendre a fer mans i mànigues per cobrir les baixes del professorat. “Hem tingut una plaça de tecnologia durant un mes i mig sense cobrir perquè la borsa de treball estava buida”, lamenta Josep Lluís Navarro, director del centre. Tot just aquesta setmana han aconseguit posar-hi solució. “La plaça finalment s’ha cobert amb un professor que estava fent la baixa d’un altre docent i que, per sort, tenia la titulació adequada per impartir tecnologia”, detalla Navarro.

Aquesta situació, però, no ha enganxat per sorpresa els equips directius. S’ha convertit en una problemàtica gairebé endèmica al sistema. “No és cap novetat, però sí que és imprevisible”, explica Antonio Lamagrande, director de l’institut Arraona. En aquest centre de Can Llong ara mateix hi ha totes les vacants cobertes. “Però l’any passat, per exemple, va ser caòtic”, afegeix el director.

El sindicat de l’educació Ustec assegura en un comunicat que des de l’1 de gener el 31% de les substitucions de docents no han estat cobertes –un 46% a secundària–. Fonts d’Educació, però, apunten que es poden situar sobre el 30% els nomenaments que queden sense cobrir i defensen que des del curs passat s’estan aplicant mesures per fer front a la situació.

Català, ‘mates’ o física, entre les que més costen de cobrir

El procés per trobar professorat substitut es fa encara més feixuc en matèries com català i matemàtiques; o en especialitats com física, tecnologia, informàtica o literatura. A l’IES Miquel Crusafont i Pairó, a Els Merinals, han hagut de fer una carambola per substituir precisament un professor de català. “L’hem cobert amb un docent de la casa que imparteix castellà i després hem demanat un professor de castellà perquè és més fàcil de cobrir” narra Robert Velàsquez, director de l’institut.

Més enllà de substituir docents

El titular del Miquel Crusafont emfatitza que “tenir tot el professorat cobert no vol dir tenir tota la plantilla coberta”. L’institut travessa ara dificultats per substituir la baixa d’una vetlladora que, entre altres coses, s’encarrega d’oferir suport a un alumne cec i amb cadires rodes. “A l’institut, la tasca dels auxiliars d’educació especial és igualment imprescindible com la de l’equip docent”, diu Velàsquez, que afegeix que “de forma voluntària són els docents els que fan l’acompanyament a aquest estudiant”.