Falten professors a les aules de secundària i batxillerat. Centres educatius d’arreu de Catalunya, també de Sabadell, s’enfronten a nombrosos problemes quan es tracta de substituir un docent que ha agafat la baixa. Problemes, que s’engreixen encara més quan les àrees a cobrir són “català i castellà, o alguns àmbits tècnics, com la informàtica o la tecnologia”. Així ho precisen sindicats i fonts del Departament d’Educació, que apunten que aquest greuge a l’hora d’adjudicar les substitucions neix per una falta d’especialitzacions.

“A la borsa hi ha més 31.000 docents”, va apuntar en roda de premsa el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, que va reconèixer el problema i va subratllar que “és una situació estructural que es repeteix any rere any”. Cambray va assegurar que “s’estan estudiant mesures pal·liatives a curt termini”, tot i que segons el líder de l’executiu, les mesures a llarg termini, com “fomentar les vocacions”, seran la clau.

“Portem 4 mesos sense professor de tecnologia”

Damunt del terreny, la problemàtica ha fet estralls. A una de les aules de 1r de Batxillerat de l’Institut Pau Vila de Sabadell fa prop de quatre mesos que els manca un professor de tecnologia. Quan el docent habitual del curs va agafar la baixa, l’aprenentatge de la matèria va començar a trontollar. El Pere, un dels alumnes del curs designat portaveu per fer ressò de la situació, sosté que “dues setmanes després que el professor causés baixa, va arribar un substitut especialitzat en biologia“. Segons l’estudiant, el mestre “va fer el que va poder, ja que no estava familiaritzat amb la tecnologia”; i “al gener va marxar perquè havia de fer les pràctiques del màster”.

Des d’aleshores que aquest grup d’alumnes no té qui els expliqui la matèria, ja que “ara únicament ve un professor de guàrdia perquè els altres professors de tecnologia ja estan ocupats a altres aules”. El portaveu assegura que “l’escola no hi pot fer res i els ha donat tots els mecanismes possibles”; és per això que el grup d’estudiants afectats s’ha començat a moure per fer arribar una carta al conseller d’Educació i per posar-se en contacte amb els mitjans de comunicació. “Tenim el llibre digital i ara mateix estem sent autodidactes”, rebla el Pere, que admet sentir preocupació per no arribar prou preparat a la selectivitat de l’any vinent.

A tall reivindicatiu, el passat divendres, quan l’escola celebrava el Carnestoltes, alumnes del curs van vestir-se de professor de tecnologia per a demanar mesures i mostrar la seva indignació amb cartells on figuraven missatges com “Es busca professor de tecnologia” o “Contracta’m!”.

Flexibilitzar les titulacions

Sindicats de l’educació ja han mogut fitxa. En les últimes dues meses de negociació amb la Generalitat, el sindicat CCOO ha presentat diverses demandes, com la de flexibilitzar les titulacions que puguin impartir cada especialitat. La responsable de docents de l’escola pública no universitària de CCOO, Marga Romartínez, assenyala que “ara mateix falten molts professors de matemàtiques, i n’hi ha molts sense treballar de biologia, per tant, temporalment podrien impartir matemàtiques per descongestionar la situació”. De fet, veus del departament asseguren que s’està buscant la forma d’accelerar les substitucions, agilitzant els tràmits i flexibilitzant els criteris per accedir a la borsa.

Per altra banda, Romartínez critica que la borsa de treball de professors només s’obri dues vegades a l’any. Apunta que “en ocasions d’extrema necessitat com aquesta la borsa hauria d’estar oberta de forma indefinida”; i assegura que “hi ha docents preparats per a impartir algunes de les especialitzacions més demandades que no poden treballar perquè la borsa no s’obrirà fins al juny”. A això, el conseller obre la porta a activar l’accés a la borsa a titulats que encara no hagin acabat el màster de professor de secundària.

Per què s’ha buidat la borsa?

La reducció de l’hora lectiva del professorat d’aquest gener va necessitar una forta empenta de 3.500 docents per cobrir forats. Aquesta seria una de les hipòtesis més compartides per donar resposta a per què la borsa de treball s’ha buidat i que els instituts tenen tantes dificultats per trobar substituts.