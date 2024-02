La Crida per Sabadell demana a les administracions competents que es posi fil a l’agulla per resoldre la “crisi d’habitatge” existent a Catalunya, amb una pujada dels preus que afecten especialment la classe treballadora, segons denuncia el partit. La regidora del grup Anna Lara ha assenyalat aquest dilluns en roda de premsa que el preu de lloguer frega els 800 euros de mitjana a Sabadell, “un nou ofec per a les famílies”, que veien com els salaris continuen congelats o amb “pujades molt petites”. Per això, reivindiquen “traspassar l’àmbit de les competències municipals” per pressionar en aquesta matèria des dels governs locals.

La formació anticapitalista ha exigit “recuperar sobirania residencial a Sabadell” per garantir que el mercat d’habitatge respon a l’ús que els immobles demanden en el context actual. En aquest sentit, la Crida denuncia que un 13% dels habitatges de Sabadell no responen a un ús residencial i que hi ha més de 10.000 immobles infrautilitzats, entre els buits i els d’ús esporàdic. Urgeix, sostenen, ampliar el parc públic d’habitatge, un procés “especialment lent” a la ciutat.

De fet, Sabadell haurà de multiplicar per cinc el seu parc d’habitatges de lloguer social en els pròxims vint anys si vol complir amb el compromís que li reclama la Generalitat de Catalunya, segons el nou Pla territorial sectorial de l’habitatge (PTSH) que ha aprovat el govern català de forma provisional.

Mocions al ple

Amb tot, el partit sabadellenc presentarà en el ple municipal del dilluns vinent una moció per alertar sobre l’actual marc normatiu en l’àmbit de l’habitatge, remarcant dos aspectes. D’una banda, demanen a l’Estat i la Generalitat mecanismes urgents per actuar contra els grans tenidors. Per l’altra, acabar amb els pisos turístics buits a la ciutat, destinant-los a usos que permetin fer front a la necessitat actual. “La urgència hi és”, ha alertat Lara, manifestant que Sabadell no està donant resposta avui a les necessitats de moltes famílies.

A més del document sobre habitatge, la Crida presentarà també una moció sobre la situació Palestina, demanant que l’Ajuntament treballi per atacar qualsevol acció que permeti “continuar el genocidi a Gaza”.