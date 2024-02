Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Cap de setmana farcit d’informacions rellevants a Sabadell. Una d’elles és la victòria del Centre d’Esports per sortir del descens. Però n’hi ha més.

30.481 persones tenen passaport estranger a Sabadell. El 13,9% dels habitants que resideixen a la nostra ciutat tenen nacionalitat estrangera, una xifra que ha anat in crescendo els darrers anys, però que se situa per sota de la mitjana catalana, amb un 15,8% de nouvinguts. “Sabadell és una ciutat d’oportunitats: si rep població, és perquè hi ha feina”, exposa Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Tres punts d’or. El Sabadell, amb un gol de Vladys, en va tenir prou per assaltar Zubieta i tornar al camí de la victòria després de les últimes ensopegades a la Nova Creu Alta. El conjunt d’Óscar Cano va saber frenar el filial de la Real i ha sabut defensar el seu avantatge en una segona part de pressió local. La victòria deixa el Centre d’Esports fora del descens.

El nou tram de la B-40 ja és una realitat. L’obra pendent del Quart Cinturó ha quedat oficialment inaugurada divendres. Són, en total, poc més de 6 quilòmetres d’autovia que han entrat en servei després de més de 17 anys de treballs amb retards i entrebancs constants. La carretera era un reclam dels ajuntaments i del teixit empresarial vallesà des de fa dècades, que veuen la infraestructura com un motor de creixement a la comarca.

El passeig sorgit del soterrament dels FGC entre Can Feu i Gràcia encara no s’ha acabat d’urbanitzar. I tampoc té nom, de manera que és un espai sense una denominació concreta. La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell vota aquest dilluns una moció d’ERC per dir-li passeig de l’alcalde Antoni Farrés, mentre que l’Associació Cultural Can Feu reclama que sigui el passeig d’Olzina, almenys en el tram que va des de la rambla d’Ibèria a la Torre d’en Feu, en memòria del propietari original de la Torre d’en Feu.

L’ambició pel luxe tornarà a enlluernar perillosament la dissortada Manon Lescaut, que acabarà deambulant penedida per una Faràndula àrida, convertida en un desert de Louisiana. Tot està llest perquè el primer gran èxit de Giacomo Puccini torni renovat a la ciutat respecte a la versió que ja es va representar l’any 2017, i que ja va entusiasmar el públic sabadellenc.