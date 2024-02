Acaben unes altres obres de la Gran Via: “No m’imagino passar per aquí el 15 d’agost”

Una altra de la desena d’obres de la Gran Via ja ha acabat. Es tracta de l’espai verd del reconvertit aparcament de zona blava que hi havia entre els carrers de l’Illa i de l’Estació, al Centre. S’hi han destinat uns 337.000 euros. L’obra estava pràcticament acabada des de feia mesos, però faltava enllestir la connexió elèctrica, la qual cosa ha fet endarrerir la seva obertura. Com en la resta d’obres de la Gran Via, no s’ha fet acte d’inauguració. “El barri del Centre millora el seu entorn i la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes amb un espai amb més arbres, verd i nou mobiliari urbà”, celebra el sisè tinent d’alcaldessa, Lluís Matas (Junts), responsable de les obres de la Gran Via des del seu inici, el mandat passat, amb l’Oficina Gran Via – Ripoll.

Alguns veïns ja utilitzen aquest nou espai en el seu dia a dia i d’entrada agrada, però hi ha cert escepticisme per veure si a l’estiu s’hi podrà estar gaire estona. Es tracta d’un espai molt obert que té arbres en un lateral i la resta de l’espai és completament obert. “No m’imagino passar per aquí el 15 d’agost, no serà gaire saludable”, resumeix la Maria Carme, veïna de la zona. Confia que els arbres que hi ha puguin créixer i guanyar volum en els pròxims mesos abans que arribi la calor. Tot i així valora positivament el resultat de les obres, igual que Josefa Hernández, que assenyala que “tot el que siguin espais per a vianants em semblen molt bé”, malgrat “a l’estiu farà molta calor aquí, fins que els abres no siguin molt grans”. L’arquitecte responsable del projecte, el sabadellenc Cesc Camps, demana paciència perquè la realitat s’assembli a les imatges que va presentar el consistori (a l’esquerra d’aquestes línies). “Els arbres poden trigar 10 anys a créixer”, diu, i la gespa que s’ha sembrat al terra també trigarà uns anys -menys que els arbres- a ser generosa.

I tot, supeditat a l’avenç de la sequera i les possibles restriccions al reg. Camps remarca que “el que veiem ara és una fase, no tota l’obra prevista, perquè tota té un acabat bastant diferent”. I el sabadellenc destaca que és “una petita conquesta de l’espai a la Gran Via”, molt pensada per ser un lloc plurifuncional de pas integrat a l’entorn de l’estació d’autobusos i de Rodalies, que també serveixi com a zona d’estada per a veïns i vianants i com a lloc que permeti celebrar actes culturals. Per això s’han separat l’espai central, obert, del lateral que fa de separació del trànsit de la Gran Via amb diversos arbres. A tot això, cal sumar que s’ha mantingut el carril de circulació del carrer de l’Estació per als veïns que hi tenen aparcament.

La sequera i l’increment de preus han obligat a canviar algunes espècies d’arbres i arbustives previstes inicialment. Respecte al retard en l’obertura de l’espai, Camps lamenta que “hi ha hagut molt retard pels propis ritmes de la companyia elèctrica Endesa”. Un aspecte que sovint afecta particulars i, també, a l’administració quan actua de promotora d’obres.