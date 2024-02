Natura i patrimoni és cultura

[Josep Mercadé, periodista]

No us vull descobrir aquí la solvència contrastada i el rigor d’una entitat com la Unió Excursionista de Sabadell, la UES. La centenària trajectòria avala els elogis que es podrien fer. Però el que sí que voldria destacar i explicar és una petita experiència que diu molt a favor d’aquesta entitat, que està sabent combinar les activitats tradicionals a la natura amb d’altres com conèixer elements del nostre patrimoni.

Està vist i comprovat que el contacte de les persones amb la natura és una necessitat cada cop més creixent. La pandèmia fins i tot ho va incrementar. Sobretot a les zones urbanes on la densitat dificulta aquest contacte si no se surt de la ciutat. Aquesta ha estat una pràctica habitual de l’entitat sabadellenca a través de les diferents seccions. La d’Història, la de Natura i la de Senders combinen els diferents interessos de les persones que practiquen excursionisme oferint nous al·licients culturals.

Aquesta diversitat d’una entitat de prestigi com la UES permet fer un pas més enllà per poder gaudir d’elements del patrimoni. Mirant la programació d’aquesta quinzena, em va cridar l’atenció una sortida a la Catalunya interior. Concretament, la primera etapa de la Ruta de la Vall del Sió, entre Sant Guim de Freixenet i Balaguer. Tenien programat acabar-la a Montfalcó Murallat i fer una visita guiada a aquesta espectacular vila closa.

Com que des de fa uns anys Sant Guim de Freixenet és el meu municipi d’adopció, intento donar a conèixer tant com puc la Segarra, una comarca bastant desconeguda. En aquest context, no vaig dubtar a oferir als de la Secció Senders la possibilitat de visitar un element patrimonial sorprenent. Ràpidament, van acceptar l’oferiment i diumenge passat mig centenar de sabadellencs van poder gaudir de la visita a un antic magatzem agrícola aixecat fa cent anys obra de l’arquitecte modernista Cèsar Martinell.

La possibilitat de veure aquesta joia del modernisme té molt a veure amb la Capitalitat de la Cultura Catalana que aquest any ostenta Sabadell. Doncs bé, l’any 2019, quan Cervera era la capital, van proposar a Sant Guim de Freixenet fer en aquest edifici modernista, que és de propietat privada, un concert de música de Bach i dansa. L’èxit va animar l’ajuntament segarrenc a fer mans i mànigues per aconseguir la cessió de l’edifici. Això va ser a partir del 2021 i és des d’aquell moment que s’hi fan visites guiades per mostrar aquest patrimoni. Els de la UES, en visitar-lo, han contribuït a donar-hi valor.