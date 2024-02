El Be Soul Fest celebra el seu 10à aniversari al Parc Catalunya

Fa 10 anys de la primera de les batalles de freestyle del Be Soul Fest, un esdeveniment nascut per acostar la dansa i les cultures urbanes a Sabadell. Per celebrar-ho, es podran veure els quaranta millors ballarins que han passat per les edicions passades. Serà l’1 de març, a les 18 h, a l’skatepark del parc de Catalunya

Formaran vuit equips de cinc persones que lluitaran per ser els guanyadors d’aquesta edició All Star.

D’altra banda, la plaça del l’Argub acollirà a les 20 h l’espectacle Prélude. Va a càrrec d’Accrorap, que és una de les companyies de dansa hip-hop més emblemàtiques del circuit, i ha contribuït a la transició d’aquesta dansa del carrer a l’escenari.

