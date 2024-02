Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat sabadellenca arriba farcida de notícies de tots els àmbits. Educació, cultura o esports ocupen la primera plana informativa a casa nostra.

L’Ajuntament de Sabadell es compromet a denominar passeig de l’alcalde Antoni Farrés a l’espai pendent d’urbanitzar sorgit del soterrament de les vies dels FGC entre els barris de Can Feu i Gràcia. ERC ha defensat aquesta proposta a la Junta de Portaveus del passat dimecres i ha rebut el suport de PSC, Crida, Junts i En Comú Podem. Vox i PP s’han abstingut. La proposta ha obtingut un ampli suport, en representar 24 vots a favor i 3 abstencions.

Localització autobús a autobús, velocitat, quants usuaris hi ha a cada vehicle, retards, nivell de combustible i, fins i tot, si les portes estan obertes o tancades i si s’han trobat objectes perduts al bus. El centre de control dels autobusos, a la seu de Transports Urbans de Sabadell (TUS), està presidit per una pantalla que ofereix una visió 360º de la posició i característiques dels autobusos que estan circulant a Sabadell.

Els embassaments de les conques internes ja estan per sota del 15%, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’aquest dimecres. Les reserves d’aigua als nou pantans de referència per la mitjana segueixen davallant i, menys d’un més després d’haver caigut per sota del llindar d’emergència (16%), avui ja estan en el 14,96%.

Dimecres van començar les proves de l’Open Sabadell de natació a les instal·lacions de Can Llong del Club Natació. Amb la disputa del XXIV Campionat d’Espanya d’hivern absolut i júnior, el CNS acollirà alguns dels millors nedadors del panorama nacional i fins a quinze mundialistes.

El cas de Vladys Kopotun és l’exemple de la constància i perseverança. Ha hagut de picar molta pedra fins a arribar al primer equip arlequinat. Va irrompre amb força en el tram final de la passada temporada i en l’actual s’ha guanyat a pols la titularitat amb l’arribada d’Óscar Cano a la banqueta.